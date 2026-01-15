एक्सप्लोरर
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
इससे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन D नहीं मिल पाता, विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है.
सर्दियों का मौसम आते ही बहुत लोग धूप में कम निकलते हैं. घर में रहना और पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर जाना आम बात हो जाती है. इससे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन D नहीं मिल पाता, विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो धीरे-धीरे हड्डियों में दर्द, कमजोरी और थकान जैसी परेशानियां होने लगती हैं. तो आइए जानते हैं कि धूप न मिलने से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है.
Published at : 15 Jan 2026 10:04 AM (IST)
हेल्थ
हेल्थ
