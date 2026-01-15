हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थधूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान

धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान

इससे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन D नहीं मिल पाता, विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jan 2026 10:04 AM (IST)
इससे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन D नहीं मिल पाता, विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है.

सर्दियों का मौसम आते ही बहुत लोग धूप में कम निकलते हैं. घर में रहना और पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर जाना आम बात हो जाती है. इससे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन D नहीं मिल पाता, विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो धीरे-धीरे हड्डियों में दर्द, कमजोरी और थकान जैसी परेशानियां होने लगती हैं. तो आइए जानते हैं कि धूप न मिलने से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है.

1/6
विटामिन D को अक्सर धूप का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में सूरज की रोशनी से बनता है. सर्दियों में सूरज कम निकलता है और लोग मोटे कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं. इससे स्किन को पर्याप्त धूप नहीं मिलती और शरीर में विटामिन D का स्तर धीरे-धीरे गिरने लगता है.
विटामिन D को अक्सर धूप का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में सूरज की रोशनी से बनता है. सर्दियों में सूरज कम निकलता है और लोग मोटे कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं. इससे स्किन को पर्याप्त धूप नहीं मिलती और शरीर में विटामिन D का स्तर धीरे-धीरे गिरने लगता है.
2/6
सर्दियों में विटामिन D की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे धूप में कम बैठना या बाहर न निकलना, ठंड की वजह से ज्यादातर समय घर में रहना, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, खाने में विटामिन D वाले खाद्य पदार्थों की कमी या उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन D कम बनना.
सर्दियों में विटामिन D की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे धूप में कम बैठना या बाहर न निकलना, ठंड की वजह से ज्यादातर समय घर में रहना, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, खाने में विटामिन D वाले खाद्य पदार्थों की कमी या उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन D कम बनना.
Published at : 15 Jan 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Vitamin D Vitamin D Deficiency Symptoms Vitamin D Deficiency Causes Winter Sun

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
दिल्ली NCR
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget