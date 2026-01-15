धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान

सर्दियों में विटामिन D की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे धूप में कम बैठना या बाहर न निकलना, ठंड की वजह से ज्यादातर समय घर में रहना, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, खाने में विटामिन D वाले खाद्य पदार्थों की कमी या उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन D कम बनना.