हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल

इंदौर में खेले गए आखिरी वनडे में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी अंदाज में अपना पहला अर्धशतक जड़ा. हर्षित ने विराट कोहली के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों की गेंद पर चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Jan 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

Harshit Rana Scored First Half-Century Against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी, 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया. भले ही टीम इंडिया ने इस निर्णायक मुकाबले में हार गई हो, लेकिन हर्षित राणा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का शो दिखाया. भारत के लिए नंबर-8 पर आकर हर्षित ने चौके-छक्कों की झड़ी लगाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा. हर्षित उस समय क्रीज पर आए, जब भारतीय टीम का एक छोर संभालते हुए विराट कोहली के साथ एक अच्छी साझेदारी की दरकार थी. हर्षित ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि चौके-छक्कों से तूफानी अर्धशतक जड़कर कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. जब हर्षित ने अर्धशतक जड़ा, तब डग आउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था. 

हर्षित राणा ने खेली ताबड़तोड़ पारी

न्यूजीलैंड के द्वारा दिए 338 रनों के लक्ष्य कर रही भारत को रवींद्र जडेजा के रूप में 178 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा. इसके बाद लगा कि भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी, क्योंकि बल्लेबाज के रूप में एक छोर पर सिर्फ विराट कोहली ही खड़े थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया. शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद, हर्षित ने हाथ खोले और कीवी गेंदबाजों की गेंद पर चौके-छक्के की झड़ी लगा दी. उन्होंने 44वें ओवर की शुरुआत में लगातार दो छक्के लगाकर वनडे और इंटरनेशनल करियर का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. जिसके बाद हर्षित को जैकरी फोक्स ने हेनरी निकोल्स के हाथों कैच आउट कराया. हर्षित की पारी के 43 गेंदों में 52 रन पर खत्म हुई. जिसमें उन्होंने चार चौके और इतने ही छक्के लगाए.

रोहित-गंभीर का रिएक्शन हुआ वायरल

जब हर्षित राणा ने 41 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, तब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का रिएक्शन देखने लायक था. जिसके बाद रिएक्शन का फोटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. गौतम गंभीर ने जहां हर्षित को अर्धशतक को सेलिब्रेट करने के बजाय बल्लेबाजी पर फोकस करने को कहा. वहीं, रोहित शर्मा को उनके द्वारा लगाए लंबे छक्के पर हंसते हुए देखा गया.

Published at : 19 Jan 2026 07:36 AM (IST)
Harshit Rana VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ CRICKET
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
