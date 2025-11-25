एक्सप्लोरर
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Stress Relief Walk: वॉक करना हमेशा से फायदेमंद माना जाता है, इसलिए डॉक्टर भी लोगों को वॉक करने की सलाह देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के समय या फिर शाम के समय किस समय वॉक करना चाहिए.
चलना सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि सुबह चलना बेहतर है या खाने के बाद? रिसर्च बताती है कि दोनों के फायदे अलग हैं. असल मायने आपकी आदत, कुल एक्टिविटी और डाइट का है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Nov 2025 02:02 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
हेल्थ
6 Photos
सौंफ से लेकर अजवाइन तक ये 5 चीजें अपने रुटीन में कर लें शामिल, हेल्दी रहेगी आपकी हर मॉर्निंग
हेल्थ
7 Photos
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion