अगर आपका लक्ष्य फैट लॉस है, सुबह की वॉक बढ़िया है. अगर ब्लड शुगर कंट्रोल जरूरी है कि डिनर बाद 10 से 30 मिनट चलें. तनाव और नींद के लिए शाम की सैर फायदेमंद है. सबसे अच्छा वही समय है जिस पर आप टिक सकें, नियमितता असली गेम चेंजर है.