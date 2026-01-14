हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEating On Banana Leaf: केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?

Eating On Banana Leaf: केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?

Banana Leaf Benefits: देश के कई हिस्सों में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं. यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि केले के पत्ते पर खाने से कौन-कौन सा फायदा होता है.

By : सोनम  | Updated at : 14 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Banana Leaf Benefits: देश के कई हिस्सों में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं. यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि केले के पत्ते पर खाने से कौन-कौन सा फायदा होता है.

केले का पत्ता केला के पौधे का बड़ा और चौड़ा पत्ता होता है, जिसका इस्तेमाल दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में खाने परोसने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है. यह प्लेट का एक पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है. गर्म भोजन रखने पर इसमें से हल्की खुशबू निकलती है, जो खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है.

1/6
केले के पत्ते में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो ग्रीन टी और कुछ फलों में भी मिलते हैं. जब गर्म खाना पत्ते पर परोसा जाता है, तो ये तत्व भोजन में घुल सकते हैं. इससे शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है और कैंसर, दिल की बीमारी व डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है.
केले के पत्ते में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो ग्रीन टी और कुछ फलों में भी मिलते हैं. जब गर्म खाना पत्ते पर परोसा जाता है, तो ये तत्व भोजन में घुल सकते हैं. इससे शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है और कैंसर, दिल की बीमारी व डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है.
2/6
केले के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं. पत्ते की सतह पर मौजूद कुछ तत्व बैक्टीरिया के पनपने से रोकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है और खाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
केले के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं. पत्ते की सतह पर मौजूद कुछ तत्व बैक्टीरिया के पनपने से रोकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है और खाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
Published at : 14 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Eating On Banana Leaf Banana Leaf Benefits Banana Leaf Health Benefits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत ने मचाई हलचल
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत ने मचाई हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
क्रिकेट
‘द 50’ में धनश्री वर्मा के साथ आने की खबरों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए आखिर क्या कहा?
‘द 50’ में धनश्री वर्मा के साथ आने की खबरों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए आखिर क्या कहा?
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Top News: अभी की बड़ी खबरें | LOC | I- PAC | PM MODI | America | West Bengal | Iran
I-PAC पर ED Raid की आज Kolkata High Court में होगी LIVE सुनवाई । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत ने मचाई हलचल
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत ने मचाई हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
क्रिकेट
‘द 50’ में धनश्री वर्मा के साथ आने की खबरों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए आखिर क्या कहा?
‘द 50’ में धनश्री वर्मा के साथ आने की खबरों पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए आखिर क्या कहा?
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
यूटिलिटी
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
लाइफस्टाइल
Stress And Anxiety: चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget