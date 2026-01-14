केले के पत्ते में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो ग्रीन टी और कुछ फलों में भी मिलते हैं. जब गर्म खाना पत्ते पर परोसा जाता है, तो ये तत्व भोजन में घुल सकते हैं. इससे शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है और कैंसर, दिल की बीमारी व डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है.