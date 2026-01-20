हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स

सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स

चिकन को ब्रेस्ट मसल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है. इसमें फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं सिर्फ 3 औंस चिकन में 26 से 31 ग्राम तक प्रोटीन होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Jan 2026 06:54 AM (IST)
चिकन को ब्रेस्ट मसल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है. इसमें फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं सिर्फ 3 औंस चिकन में 26 से 31 ग्राम तक प्रोटीन होता है.

ज्यादातर लोग मानते हैं कि मसल्स बनाने के लिए सिर्फ जिम में वजन उठाना ही बहुत होता है, लेकिन सच यह है कि सही डाइट इसके पीछे सबसे बड़ा रोल निभाती है. वर्कआउट के साथ-साथ पूरे दिन में क्या खाते हैं इसका सीधा असर मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी पर पड़ता है. वहीं प्रोटीन, हेल्दी फैट, सही कार्ब्स और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मसल्स बनाने के प्रोसेस को तेज करते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि मसल्स के लिए कौन से 7 पावरफुल फूड्स जरूरी होते हैं.

चिकन को ब्रेस्ट मसल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है. इसमें फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं सिर्फ 3 औंस चिकन में 26 से 31 ग्राम तक प्रोटीन होता है. इसे ग्रिल, बेक या स्टिर फ्राई करके वर्कआउट से पहले या बाद में खाया जा सकता है. चिकन को ब्राउन राइस या शकरकंद के साथ लेने से एनर्जी और रिकवरी भी सही होती है.
चिकन को ब्रेस्ट मसल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है. इसमें फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं सिर्फ 3 औंस चिकन में 26 से 31 ग्राम तक प्रोटीन होता है. इसे ग्रिल, बेक या स्टिर फ्राई करके वर्कआउट से पहले या बाद में खाया जा सकता है. चिकन को ब्राउन राइस या शकरकंद के साथ लेने से एनर्जी और रिकवरी भी सही होती है.
ग्रीक योगर्ट में व्हे और कैसीन दोनों तरह का प्रोटीन होता है, जिससे मसल्स को लंबे समय तक अमीनो एसिड मिलते रहते हैं. इसमें सामान्य दही की तुलना में लगभग दोगुना प्रोटीन होता है. वहीं वर्कआउट के बाद या सोने से पहले इसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. स्वाद के लिए इसमें फल, नट्स या फिर थोड़ा शहद मिला सकते हैं.
ग्रीक योगर्ट में व्हे और कैसीन दोनों तरह का प्रोटीन होता है, जिससे मसल्स को लंबे समय तक अमीनो एसिड मिलते रहते हैं. इसमें सामान्य दही की तुलना में लगभग दोगुना प्रोटीन होता है. वहीं वर्कआउट के बाद या सोने से पहले इसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. स्वाद के लिए इसमें फल, नट्स या फिर थोड़ा शहद मिला सकते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 06:54 AM (IST)
Muscle Building Foods Foods For Muscle Growth Bodybuilding Diet

ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
