हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSpices For Kids Immunity: बिना बीमारी बच्चों की कट जाएगी सर्दी, अगर बच्चों को पिला दी हर किचन में मिलने वाली ये 3 चीजें

Spices During Winter: सर्दी के मौसम में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए काफी ध्यान रखना होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर में रखे किन मसालों का यूज करके उनके सेहत का देखभाल कर सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 20 Jan 2026 12:04 PM (IST)
सर्दियों के मौसम में बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाते हैं. खासकर रात के समय दूध में कुछ मसाले मिलाकर पिलाने की परंपरा भारत के कई घरों में आज भी निभाई जाती है. माना जाता है कि ये मसाले न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि बच्चों की इम्युनिटी को भी मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे सर्दी-जुकाम का खतरा कम हो सकता है.

दूध में काली मिर्च की हल्की-सी मात्रा मिलाने से शरीर को हल्की गर्माहट मिलती है. इसमें मौजूद तत्व हल्दी जैसे मसालों के असर को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे इम्युनिटी सपोर्ट बेहतर हो सकता है.
काली मिर्च में एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं और यह पाचन को दुरुस्त रखने में भी सहायक मानी जाती है. सर्दियों में बच्चों की नाक बंद रहना या सीने में जकड़न होना आम है, ऐसे में दूध में एक चुटकी काली मिर्च फायदेमंद हो सकती है.
Published at : 20 Jan 2026 12:04 PM (IST)
