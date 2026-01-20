काली मिर्च में एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं और यह पाचन को दुरुस्त रखने में भी सहायक मानी जाती है. सर्दियों में बच्चों की नाक बंद रहना या सीने में जकड़न होना आम है, ऐसे में दूध में एक चुटकी काली मिर्च फायदेमंद हो सकती है.