Spices For Kids Immunity: बिना बीमारी बच्चों की कट जाएगी सर्दी, अगर बच्चों को पिला दी हर किचन में मिलने वाली ये 3 चीजें
Spices During Winter: सर्दी के मौसम में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए काफी ध्यान रखना होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर में रखे किन मसालों का यूज करके उनके सेहत का देखभाल कर सकते हैं.
सर्दियों के मौसम में बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाते हैं. खासकर रात के समय दूध में कुछ मसाले मिलाकर पिलाने की परंपरा भारत के कई घरों में आज भी निभाई जाती है. माना जाता है कि ये मसाले न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि बच्चों की इम्युनिटी को भी मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे सर्दी-जुकाम का खतरा कम हो सकता है.
Published at : 20 Jan 2026 12:04 PM (IST)
