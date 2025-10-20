हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPancreatic Cancer Symptoms: पैरों में दिखने वाले ये 4 लक्षण देते हैं कैंसर होने का सिग्नल, हर साल 10 लाख लोगों को बनाते हैं शिकार

Pancreatic Cancer Symptoms: पैरों में दिखने वाले ये 4 लक्षण देते हैं कैंसर होने का सिग्नल, हर साल 10 लाख लोगों को बनाते हैं शिकार

Pancreatic Cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ें हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपके पैर में दिखने वाले वे कौन से लक्षण होते हैं, जिनको देखकर आप इसके बारे में जान सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 20 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Pancreatic Cancer: कैंसर के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ें हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपके पैर में दिखने वाले वे कौन से लक्षण होते हैं, जिनको देखकर आप इसके बारे में जान सकते हैं.

हर साल भारत में लाखों लोग पैनक्रियाटिक कैंसर की चपेट में आते हैं और यह मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी का पहला संकेत पैरों में देखा जा सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1/7
पैनक्रियाटिक कैंसर से डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होने का खतरा रहता है. इसमें पैरों या पेल्विस की गहरी नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे लेग पेन, स्वेलिंग और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम होती हैं.
पैनक्रियाटिक कैंसर से डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होने का खतरा रहता है. इसमें पैरों या पेल्विस की गहरी नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे लेग पेन, स्वेलिंग और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम होती हैं.
2/7
कई बार प्रभावित हिस्से की स्किन नॉर्मल से ज्यादा वॉर्म हो जाती है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, कई पेशेंट्स में कैंसर का पहला संकेत यही ब्लड क्लॉट होता है.
कई बार प्रभावित हिस्से की स्किन नॉर्मल से ज्यादा वॉर्म हो जाती है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, कई पेशेंट्स में कैंसर का पहला संकेत यही ब्लड क्लॉट होता है.
3/7
अगर क्लॉट टूटकर लंग्स तक पहुंच जाए तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है. इससे सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन होता है. यह जानलेवा कंडीशन है और तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होता है.
अगर क्लॉट टूटकर लंग्स तक पहुंच जाए तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है. इससे सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन होता है. यह जानलेवा कंडीशन है और तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होता है.
4/7
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट, खासकर कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद कम मूवमेंट से क्लॉट बनने का रिस्क और बढ़ जाता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट, खासकर कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद कम मूवमेंट से क्लॉट बनने का रिस्क और बढ़ जाता है.
5/7
कैंसर के अलावा भी जेनेटिक कंडीशन, हार्मोन थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वैरिकोज़ वेन्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग और उम्र बढ़ने से क्लॉट का खतरा ज्यादा होता है.
कैंसर के अलावा भी जेनेटिक कंडीशन, हार्मोन थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वैरिकोज़ वेन्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग और उम्र बढ़ने से क्लॉट का खतरा ज्यादा होता है.
6/7
पैनक्रियाटिक कैंसर तब होता है जब पैनक्रियास की सेल्स कंट्रोल से बाहर बढ़कर ट्यूमर बना देती हैं. शुरुआती स्टेज में यह स्कैन में नहीं दिखता और कई ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है.
पैनक्रियाटिक कैंसर तब होता है जब पैनक्रियास की सेल्स कंट्रोल से बाहर बढ़कर ट्यूमर बना देती हैं. शुरुआती स्टेज में यह स्कैन में नहीं दिखता और कई ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है.
7/7
इसके सिम्पटम्स में जॉन्डिस, डार्क यूरिन, लाइट स्टूल, पेट या बैक पेन, थकान, स्किन इचिंग, नॉजिया, ब्लोटिंग, भूख कम लगना, वेट लॉस और डायबिटीज शामिल हैं.
इसके सिम्पटम्स में जॉन्डिस, डार्क यूरिन, लाइट स्टूल, पेट या बैक पेन, थकान, स्किन इचिंग, नॉजिया, ब्लोटिंग, भूख कम लगना, वेट लॉस और डायबिटीज शामिल हैं.
Published at : 20 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Tags :
Pancreatic Cancer Pancreatic Cancer Symptoms Leg Blood Clot Warning

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget