हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWhy Girls Like Bad Boys: लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Why Girls Like Bad Boys: लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Women Attracted Rebellious: आपने सुना है कि लड़कियां अक्सर बैड बॉय पसंद आते हैं, लेकिन क्यों पसंद आते हैं इसको लेकर काफी लोग के मन में सवाल रहता है. चलिए आपको बताते हैं रीजन.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Dec 2025 01:19 PM (IST)
Why Women Prefer Confident And Dominant Men: आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियों को बैड बॉय  पसंद आते हैं. अक्सर इसको लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को  बैड बॉय पसंद आते हैं. इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इनकी खासियत यह होती है कि इनके स्वभाव में आत्मविश्वास और आजादी की झलक मिलती है, जो महिलाओं को बेहद अट्रैक्ट करती है. इन पुरुषों की बेपरवाह मर्दानगी महिलाओं को भीतर तक खींच लेती है.

सॉइकोलॉस्टि बताते हैं कि “अक्सर ऐसी महिलाएं स्वभाव से थोड़ी झिझक वाली होती हैं या बाहरी दुनिया से घबराती हैं. इसलिए वे उन पुरुषों की ओर खिंचती हैं जो मजबूत लगते हैं, दुनिया से भिड़ने का दम रखते हैं और उन्हें सुरक्षा का एहसास दे सकें.” दबंग लड़कों का पूरा स्वभाव यही है कि आत्मविश्वास, बेफिक्री, रहस्य, रोमांच और हर काम का अलग अंदाज. इनके चलने-बोलने से लेकर खाने, पहनावे और लोगों से बातचीत तक हर जगह इनका खुद का तरीका होता है और अपनी साथी के मामले में इन्हें बखूबी पता होता है कि उसे किस तरह अच्छा महसूस कराना है. हालांकि जैसे-जैसे महिलाएं उम्र और अनुभव में आगे बढ़ती हैं, वे लंबे रिश्तों के लिए स्थिरता और भरोसे को ज्यादा महत्व देने लगती हैं.

लड़कियां को बैड बॉय लड़कों पर क्यों फिदा हो जाती हैं?

 आत्मविश्वास

सबसे पहला जो कारण है वह है कि इनका आत्मविश्वास. ये जो भी करते हैं, एक जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ करते हैं. यह रवैया किसी भी महिला को तुरंत प्रभावित कर देता है.

 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला अंदाज

दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वे है कि ऐसे लड़के नियमों में बंधकर नहीं चलते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं. उनका यही बेफिक्र स्वभाव महिलाओं को बेहद आकर्षक लगता है.

 उनका रोमांच और साहस भरा स्वभाव

इनके लिए जिंदगी किनारे पर जीने का नाम है. यह रोमांच महिलाओं को बेहद भाता है. उनकी यह बेपरवाह जंगलीपन लड़कियों के लिए चुंबक की तरह काम करता है.

मर्दानगी

यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है, उनकी आवाज, चाल, बात रखने का तरीका सबमें एक मर्दाना मजबूती झलकती है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आती है.

 साथ होने पर एक ताकत

इनके साथ रहने पर महिलाओं को अपने अंदर भी थोड़ा साहस और हिम्मत महसूस होने लगता है, जो अपने आप में नशे जैसा एहसास देता है.

 महिलाओं से बात करने की कला

उनका बातचीत का तरीका, सही समय पर सही बात कहना, बिना झिझक अपनी राय रखना, ये सब गुण उन्हें महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक बना देते हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 03 Dec 2025 01:19 PM (IST)
