हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMetabolism Booster Drink: जीरा वॉटर बेस्ट है या चिया सीड्स का पानी, जानें वजन घटाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा कारगर?

Metabolism Booster Drink: जीरा वॉटर बेस्ट है या चिया सीड्स का पानी, जानें वजन घटाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा कारगर?

Jeera Water for Weight loss: आजकल लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए जीरा वॉटर बेस्ट है या फिर चिया सीड्स वजन कम करने के लिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 02:10 PM (IST)
Jeera Water for Weight loss: आजकल लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए जीरा वॉटर बेस्ट है या फिर चिया सीड्स वजन कम करने के लिए.

वजन घटाने के लिए किचन के कुछ आसान नुस्खे काफी लोकप्रिय हैं. इनमें जीरा पानी और चिया सीड्स वॉटर सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं. लेकिन सवाल ये है कि दोनों में से बेहतर कौन है? चलिए आपको बताते हैं.

1/7
जीरा यानी क्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर होता है. इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल्स पाचन को तेज करते हैं और कैलोरी भी बहुत कम होती है.
जीरा यानी क्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर होता है. इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल्स पाचन को तेज करते हैं और कैलोरी भी बहुत कम होती है.
2/7
चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का बड़ा स्रोत हैं. ये पानी में फूलकर पेट भरा-भरा सा महसूस कराते हैं.
चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का बड़ा स्रोत हैं. ये पानी में फूलकर पेट भरा-भरा सा महसूस कराते हैं.
3/7
जीरा पानी मेटाबॉलिज्म को नैचुरली बढ़ाता है. यह ब्लोटिंग कम करने, पाचन सुधारने और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है.
जीरा पानी मेटाबॉलिज्म को नैचुरली बढ़ाता है. यह ब्लोटिंग कम करने, पाचन सुधारने और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है.
4/7
चिया सीड्स वॉटर में मौजूद हाई फाइबर लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करता है. प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करता है जिससे वजन घटाने की प्रोसेस आसान होती है.
चिया सीड्स वॉटर में मौजूद हाई फाइबर लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करता है. प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करता है जिससे वजन घटाने की प्रोसेस आसान होती है.
5/7
जीरा पानी सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. वहीं चिया सीड्स वॉटर को मिड-मॉर्निंग या मील से पहले लेना बेहतर है.
जीरा पानी सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. वहीं चिया सीड्स वॉटर को मिड-मॉर्निंग या मील से पहले लेना बेहतर है.
6/7
अगर आपका लक्ष्य पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधारना है तो जीरा वॉटर बेस्ट है. लेकिन लंबे समय तक वजन मैनेजमेंट और भूख कंट्रोल के लिए चिया सीड्स वॉटर ज्यादा असरदार है.
अगर आपका लक्ष्य पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधारना है तो जीरा वॉटर बेस्ट है. लेकिन लंबे समय तक वजन मैनेजमेंट और भूख कंट्रोल के लिए चिया सीड्स वॉटर ज्यादा असरदार है.
7/7
दोनों ही ड्रिंक्स अपनी-अपनी जगह फायदेमंद हैं. डाइजेशन के लिए सुबह जीरा पानी और सैटायटी के लिए दिन में चिया सीड्स वॉटर शामिल करना वजन घटाने की जर्नी को संतुलित बना सकता है.
दोनों ही ड्रिंक्स अपनी-अपनी जगह फायदेमंद हैं. डाइजेशन के लिए सुबह जीरा पानी और सैटायटी के लिए दिन में चिया सीड्स वॉटर शामिल करना वजन घटाने की जर्नी को संतुलित बना सकता है.
Published at : 21 Sep 2025 02:10 PM (IST)
