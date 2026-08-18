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JP Nadda Angioplasty : जेपी नड्डा की हुई एंजियोप्लास्टी, जानें कब और क्यों पड़ती है जरूरत?
JP Nadda Angioplasty: हाल ही में दिल्ली के AIIMS में डॉक्टरों ने जेपी नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी की, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई. जानकारी के मुताबिक, जेपी नड्डा की हालत स्थिर है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत से जुड़ी खबर सामने आने के बाद एंजियोप्लास्टी एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में दिल्ली के AIIMS में डॉक्टरों ने जेपी नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी की, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई. अस्पताल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 65 वर्षीय जेपी नड्डा की हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी में रखा गया है. एंजियोप्लास्टी दिल तक पहुंचने वाले खून के रास्ते यानी कोरोनरी आर्टरी में आई रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया है. जब इन धमनियों में फैट जमा होने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो दिल तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में कुछ स्थितियों में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी की सलाह दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है और कब इसकी जरूरत पड़ती है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:38 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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