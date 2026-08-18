एंजियोप्लास्टी आमतौर पर मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है और इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है. सामान्य प्रक्रिया में करीब 30 मिनट से 2 घंटे तक लग सकते हैं. कुछ मरीजों को उसी दिन या अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, जबकि हार्ट अटैक के बाद इलाज कराने वाले मरीज को ज्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है. स्टेंट लगने के बाद आमतौर पर एंटीप्लेटलेट दवाएं दी जाती हैं. डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाओं को बंद नहीं करना चाहिए. साथ ही रिकवरी के दौरान भारी वजन उठाने और ज्यादा मेहनत से कुछ समय बचने की सलाह दी जा सकती है. इसके साथ ही हार्ट-हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, धूम्रपान से बचाव और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना भी जरूरी है.