अक्सर काफी लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम एक CT Scan या फिर X-Ray का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सच कुछ और है. पोस्टमार्टम का मतलब होता है यह पता करना कि आखिर मृतक की मृत्यु कैसे हुई है और वह कितने समय पहले मरा है. जब किसी की मौत किसी हादसे, आग, मर्डर या अचानक हुई बीमारी से होती है, तो कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मौत आग से जलने से हुई, धुएं से दम घुटने से हुई, या मौत किसी और वजह से पहले ही हो गई थी और बाद में शव जल गया. इन सभी चीजों को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है.