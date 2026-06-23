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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBurnt Body Postmortem: जले हुए शवों का कैसे किया जाता है पोस्टमार्टम? जानिए अस्त व्यस्त बॉडी में क्या और कैसे देख पाते हैं डॉक्टर

Burnt Body Postmortem: जले हुए शवों का कैसे किया जाता है पोस्टमार्टम? जानिए अस्त व्यस्त बॉडी में क्या और कैसे देख पाते हैं डॉक्टर

Burnt Body Postmortem: आग में जले शवों का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है? फॉरेंसिक जांच से मौत की असली वजह का पता लगाया जाता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Burnt Body Postmortem: आग में जले शवों का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है? फॉरेंसिक जांच से मौत की असली वजह का पता लगाया जाता है.

अक्सर काफी लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम, एक CT Scan या फिर X-Ray का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सच कुछ और है. पोस्टमार्टम का मतलब होता है यह पता करना कि आखिर मृतक की मृत्यु कैसे हुई है और वह कितने समय पहले मरा है. जब किसी की मौत किसी हादसे, आग, मर्डर या अचानक हुई बीमारी से होती है, तो कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मौत आग से जलने से हुई, धुएं से दम घुटने से हुई, या मौत किसी और वजह से पहले ही हो गई थी और बाद में शव जल गया. ये सारी चीजों को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है.

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अक्सर काफी लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम एक CT Scan या फिर X-Ray का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सच कुछ और है. पोस्टमार्टम का मतलब होता है यह पता करना कि आखिर मृतक की मृत्यु कैसे हुई है और वह कितने समय पहले मरा है. जब किसी की मौत किसी हादसे, आग, मर्डर या अचानक हुई बीमारी से होती है, तो कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मौत आग से जलने से हुई, धुएं से दम घुटने से हुई, या मौत किसी और वजह से पहले ही हो गई थी और बाद में शव जल गया. इन सभी चीजों को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है.
अक्सर काफी लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम एक CT Scan या फिर X-Ray का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सच कुछ और है. पोस्टमार्टम का मतलब होता है यह पता करना कि आखिर मृतक की मृत्यु कैसे हुई है और वह कितने समय पहले मरा है. जब किसी की मौत किसी हादसे, आग, मर्डर या अचानक हुई बीमारी से होती है, तो कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मौत आग से जलने से हुई, धुएं से दम घुटने से हुई, या मौत किसी और वजह से पहले ही हो गई थी और बाद में शव जल गया. इन सभी चीजों को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है.
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जली हुई बॉडी के पोस्टमार्टम की चर्चा इसलिए ज्यादा खास होती है क्योंकि आम पोस्टमार्टम में डॉक्टर शरीर के अंगों, चोटों और खून के निशान देखकर काफी कुछ समझ लेते हैं. लेकिन जब मृतक का शरीर बुरी तरह जल जाता है, तो त्वचा, मांसपेशियां और कई बार हड्डियां भी जल जाती हैं. ऐसे में शरीर की पहचान करना और मौत की वजह पता करना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है.
जली हुई बॉडी के पोस्टमार्टम की चर्चा इसलिए ज्यादा खास होती है क्योंकि आम पोस्टमार्टम में डॉक्टर शरीर के अंगों, चोटों और खून के निशान देखकर काफी कुछ समझ लेते हैं. लेकिन जब मृतक का शरीर बुरी तरह जल जाता है, तो त्वचा, मांसपेशियां और कई बार हड्डियां भी जल जाती हैं. ऐसे में शरीर की पहचान करना और मौत की वजह पता करना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है.
Published at : 23 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Health News Lucknow Tragic Incident Aligadh Fire Accident Fire Death Investigation

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