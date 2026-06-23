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Burnt Body Postmortem: जले हुए शवों का कैसे किया जाता है पोस्टमार्टम? जानिए अस्त व्यस्त बॉडी में क्या और कैसे देख पाते हैं डॉक्टर
Burnt Body Postmortem: आग में जले शवों का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है? फॉरेंसिक जांच से मौत की असली वजह का पता लगाया जाता है.
अक्सर काफी लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम, एक CT Scan या फिर X-Ray का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सच कुछ और है. पोस्टमार्टम का मतलब होता है यह पता करना कि आखिर मृतक की मृत्यु कैसे हुई है और वह कितने समय पहले मरा है. जब किसी की मौत किसी हादसे, आग, मर्डर या अचानक हुई बीमारी से होती है, तो कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम जरूरी होता है. इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मौत आग से जलने से हुई, धुएं से दम घुटने से हुई, या मौत किसी और वजह से पहले ही हो गई थी और बाद में शव जल गया. ये सारी चीजों को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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