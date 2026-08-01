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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थDoctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना का दावा- ज्यादा प्रोटीन से दिमाग कमजोर? डॉक्टर ने बताई सच्चाई

Doctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना का दावा- ज्यादा प्रोटीन से दिमाग कमजोर? डॉक्टर ने बताई सच्चाई

Doctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना रनौत के प्रोटीन वाले दावे पर डॉक्टरों ने क्या कहा? जानिए प्रोटीन, पारंपरिक भारतीय भोजन, हेल्दी डाइट और सही पोषण से जुड़े जरूरी तथ्य.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Doctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना रनौत के प्रोटीन वाले दावे पर डॉक्टरों ने क्या कहा? जानिए प्रोटीन, पारंपरिक भारतीय भोजन, हेल्दी डाइट और सही पोषण से जुड़े जरूरी तथ्य.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसने लोगों के बिच डाइट और सेहत को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कंगना ने अपने पोस्ट में कहा कि "ज्यादा प्रोटीन खाने से इंसान बेवकूफ बन जाता है" और उन्हों ने बताया कि आज के लोगों को पता ही नहीं है की प्रोटीन शेक्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की जगह पारंपरिक भारतीय खाने पर भरोसा करना ज्यादा लाभकारी होता है.  उन्होंने यह भी लिखा कि अगर आप भारत में है तो आपको किसी और प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा पारंपरिक खाना पहले से ही सबसे अच्छा है.

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इस पूरे मामले पर देश भर के डॉक्टरों ने भी अपनी राय दी है. देश के मशहूर डॉक्टर बताते हैं की कंगना का यह दावा कि
इस पूरे मामले पर देश भर के डॉक्टरों ने भी अपनी राय दी है. देश के मशहूर डॉक्टर बताते हैं की कंगना का यह दावा कि "ज्यादा प्रोटीन खाने से दिमाग कमजोर होता है", ये पूरी तरह सही है इस बात की कोई भी मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है. डॉक्टर बताते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह मसल्स, हार्मोन और शरीर के कई जरूरी कामों के लिए जरूरी है. यहां तक कि प्रोटिन से दिमाग कमजोर नहीं बल्कि उसकी मदद करता है. दिमाग को प्रोटीन से बनने वाले अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो याददाश्त और मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
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दिमाग के अलावा अगर अब बात करते हैं कैंसर की, तो डॉक्टर इस पर भी साफ कहते हैं कि सिर्फ प्रोटीन खाने से कैंसर होने का कोई सबूत नहीं है. उनका कहना है कि कैंसर का खतरा कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे स्मोकिंग, शराब पीना, मोटापा, एक्सरसाइज न करना, इंफेक्शन, प्रदूषण और उम्र. सिर्फ प्रोटिन को दोष देना सही नहीं है. हां, यह जरूर सच है कि प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और सलामी को कैंसर बढ़ाने वाला माना गया है, लेकिन इसकी वजह प्रोटीन नहीं बल्कि उसे प्रोसेस करने का तरीका है.
दिमाग के अलावा अगर अब बात करते हैं कैंसर की, तो डॉक्टर इस पर भी साफ कहते हैं कि सिर्फ प्रोटीन खाने से कैंसर होने का कोई सबूत नहीं है. उनका कहना है कि कैंसर का खतरा कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे स्मोकिंग, शराब पीना, मोटापा, एक्सरसाइज न करना, इंफेक्शन, प्रदूषण और उम्र. सिर्फ प्रोटिन को दोष देना सही नहीं है. हां, यह जरूर सच है कि प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और सलामी को कैंसर बढ़ाने वाला माना गया है, लेकिन इसकी वजह प्रोटीन नहीं बल्कि उसे प्रोसेस करने का तरीका है.
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साथ ही रेड मीट को लेकर भी लोगों में काफी कन्फ्यूजन है. डॉक्टर बताते हैं कि दिक्कत मीट में मौजूद प्रोटीन से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि वह मीट किस तरह का है, उसे कैसे पकाया गया है और कितनी मात्रा में खाया जा रहा है. इसी तरह प्रोटीन शेक्स को लेकर भी लोग अक्सर गलत सोचते हैं. इस पर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सभी प्रोटीन शेक्स खराब नहीं होते. बल्कि कुछ में ज्यादा चीनी होते हैं, लेकिन कई शेक्स अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं जिससे मिलने वाले प्रोटीन गलत नहीं होते हैं.
साथ ही रेड मीट को लेकर भी लोगों में काफी कन्फ्यूजन है. डॉक्टर बताते हैं कि दिक्कत मीट में मौजूद प्रोटीन से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि वह मीट किस तरह का है, उसे कैसे पकाया गया है और कितनी मात्रा में खाया जा रहा है. इसी तरह प्रोटीन शेक्स को लेकर भी लोग अक्सर गलत सोचते हैं. इस पर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सभी प्रोटीन शेक्स खराब नहीं होते. बल्कि कुछ में ज्यादा चीनी होते हैं, लेकिन कई शेक्स अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं जिससे मिलने वाले प्रोटीन गलत नहीं होते हैं.
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कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि प्रोटीन दुश्मन नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि प्रोटीन कहां से आ रहा है और कितनी मात्रा में लिया जा रहा है. मछली, अंडे, दालें, बीन्स, सोया और नट्स जैसे हेल्दी सोर्स से प्रोटीन लेना फायदेमंद रहता है. साथ ही फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित डाइट लेना, प्रोसेस्ड फूड कम करना और कोई भी बड़ा डाइट बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही तरीका है.
कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि प्रोटीन दुश्मन नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि प्रोटीन कहां से आ रहा है और कितनी मात्रा में लिया जा रहा है. मछली, अंडे, दालें, बीन्स, सोया और नट्स जैसे हेल्दी सोर्स से प्रोटीन लेना फायदेमंद रहता है. साथ ही फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित डाइट लेना, प्रोसेस्ड फूड कम करना और कोई भी बड़ा डाइट बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही तरीका है.
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हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कंगना रनौत कि कही गई बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को हैल्दी रहना है तो घर पर बने पारंपरिक भोजन के मुकाबले कोई भी खाना नहीं हो सकता. हां अगर कोई भोजन के अलावा भी ऊपर से प्रोटिन लेता है तो वे भी गलत नहीं है. बस जरूरी है तो, सही मात्रा में लेने कि और सही हेल्दी सोर्स से लेने की.
हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कंगना रनौत कि कही गई बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को हैल्दी रहना है तो घर पर बने पारंपरिक भोजन के मुकाबले कोई भी खाना नहीं हो सकता. हां अगर कोई भोजन के अलावा भी ऊपर से प्रोटिन लेता है तो वे भी गलत नहीं है. बस जरूरी है तो, सही मात्रा में लेने कि और सही हेल्दी सोर्स से लेने की.
Published at : 01 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Health News Protein Rich Food

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