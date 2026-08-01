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Doctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना का दावा- ज्यादा प्रोटीन से दिमाग कमजोर? डॉक्टर ने बताई सच्चाई
Doctors Fact Check on Kangana Ranaut Post: कंगना रनौत के प्रोटीन वाले दावे पर डॉक्टरों ने क्या कहा? जानिए प्रोटीन, पारंपरिक भारतीय भोजन, हेल्दी डाइट और सही पोषण से जुड़े जरूरी तथ्य.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसने लोगों के बिच डाइट और सेहत को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कंगना ने अपने पोस्ट में कहा कि "ज्यादा प्रोटीन खाने से इंसान बेवकूफ बन जाता है" और उन्हों ने बताया कि आज के लोगों को पता ही नहीं है की प्रोटीन शेक्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की जगह पारंपरिक भारतीय खाने पर भरोसा करना ज्यादा लाभकारी होता है. उन्होंने यह भी लिखा कि अगर आप भारत में है तो आपको किसी और प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा पारंपरिक खाना पहले से ही सबसे अच्छा है.
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Published at : 01 Aug 2026 10:00 AM (IST)
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