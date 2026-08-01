इस पूरे मामले पर देश भर के डॉक्टरों ने भी अपनी राय दी है. देश के मशहूर डॉक्टर बताते हैं की कंगना का यह दावा कि "ज्यादा प्रोटीन खाने से दिमाग कमजोर होता है", ये पूरी तरह सही है इस बात की कोई भी मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है. डॉक्टर बताते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह मसल्स, हार्मोन और शरीर के कई जरूरी कामों के लिए जरूरी है. यहां तक कि प्रोटिन से दिमाग कमजोर नहीं बल्कि उसकी मदद करता है. दिमाग को प्रोटीन से बनने वाले अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो याददाश्त और मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.