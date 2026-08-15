स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीFake Beauty Products: हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट

Fake Beauty Products: हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट

Skin Allergy From Cosmetics:एजेंसियां बिना लाइसेंस, गलत लेबल वाले और नकली कॉस्मेटिक्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. यह मामला सिर्फ नकली सामान खरीदकर पैसे गंवाने तक सीमित नहीं है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

Fake Cosmetics Survey Report India: फेस क्रीम, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, शैंपू और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना आज ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की शॉपिंग का हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट से लेकर कॉस्मेटिक स्टोर और लोकल मार्केट तक, लोगों के पास खरीदारी के कई विकल्प हैं. लेकिन एक नए सर्वे ने ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सर्वे के मुताबिक, पिछले तीन साल में कॉस्मेटिक्स खरीदने वाले 40 फीसदी लोगों को एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट नकली या काउंटरफिट मिले. वहीं, करीब हर चार में से एक व्यक्ति ने कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने के बाद एलर्जी होने की बात कही.

यह राष्ट्रीय सर्वे LocalCircles ने किया, जिसमें भारत के 318 जिलों के 23 हजार से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया. सर्वे में सामने आया कि 26 फीसदी लोगों को पिछले तीन साल के दौरान एक या उससे ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद एलर्जिक रिएक्शन हुआ.

ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट के तेजी से बढ़ने के साथ नकली और खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को लेकर भी चिंता बढ़ रही है. देश के कई राज्यों में नियामक एजेंसियां बिना लाइसेंस, गलत लेबल वाले और नकली कॉस्मेटिक्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. यह मामला सिर्फ नकली सामान खरीदकर पैसे गंवाने तक सीमित नहीं है. क्रीम, लिपस्टिक, सनस्क्रीन और दूसरे कॉस्मेटिक्स सीधे त्वचा, होंठ, बाल और कई बार आंखों के आसपास लगाए जाते हैं. ऐसे में खराब क्वालिटी या गलत तरीके से बने प्रोडक्ट्स से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी हो सकता है.


Fake Beauty Products: हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट

40 फीसदी लोगों को मिले नकली कॉस्मेटिक्स

सर्वे में लोगों से पिछले तीन साल के दौरान कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ी परेशानियों के बारे में पूछा गया. 18 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदा और बाद में पता चला कि वह नकली या काउंटरफिट था.

वहीं, 22 फीसदी लोगों ने बताया कि उनके साथ दोनों तरह की समस्याएं हुईं. यानी उन्होंने नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी खरीदा और किसी कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के बाद एलर्जिक रिएक्शन का भी सामना किया. इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर 40 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें पिछले तीन साल में खरीदा गया एक या उससे ज्यादा कॉस्मेटिक नकली मिला. दूसरी तरफ, 26 फीसदी लोगों ने एलर्जी होने की बात कही. करीब आधे लोगों ने बताया कि उन्हें इनमें से कोई समस्या नहीं हुई, जबकि पांच फीसदी लोग इसे लेकर निश्चित नहीं थे. इस सवाल में किसी भी व्यक्ति ने कॉस्मेटिक के कारण गंभीर बीमारी होने की जानकारी नहीं दी.


Fake Beauty Products: हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा मिले नकली प्रोडक्ट

सर्वे में यह भी जानने की कोशिश की गई कि जिन कॉस्मेटिक्स को बाद में नकली पाया गया, वे कहां से खरीदे गए थे. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐप और वेबसाइट सबसे बड़ा सोर्स बनकर सामने आए. सर्वे में शामिल 23 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ऐसा कॉस्मेटिक खरीदा, जो बाद में नकली या काउंटरफिट निकला. इसके बाद ब्यूटी, कॉस्मेटिक या जनरल स्टोर का नंबर रहा, जहां से 18 फीसदी लोगों ने नकली प्रोडक्ट खरीदने की बात कही. वहीं, 14 फीसदी लोगों ने लोकल दुकानों या बाजार के स्टॉल से ऐसे प्रोडक्ट खरीदने की जानकारी दी.

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट की कुल बिक्री में ऑनलाइन की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी है. इसके बावजूद सर्वे में नकली कॉस्मेटिक्स खरीदने की 23 फीसदी शिकायतें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी मिलीं. ऑनलाइन खरीदारी में कई बार यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि प्रोडक्ट का असली निर्माता कौन है या उसे बेचने वाला व्यक्ति या विक्रेता अधिकृत है या नहीं.

नकली कॉस्मेटिक्स से बढ़ सकती है चिंता

नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए गए इंग्रीडिएंट्स, उन्हें बनाने की प्रक्रिया और क्वालिटी की सही जानकारी नहीं होती. यही वजह है कि ऐसे प्रोडक्ट्स चिंता का विषय बन सकते हैं. हाल ही में भारत में हुई कुछ कार्रवाई ने इस समस्या की गंभीरता को भी दिखाया है. जून में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई और भिवंडी में छापेमारी कर 1.52 करोड़ रुपये के अवैध कॉस्मेटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जब्त की थी. अधिकारियों को कई प्रोडक्ट्स पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी अधूरी या गायब मिली.

इसे भी पढ़े : पहले क्रीम लगाएं या सनस्क्रीन, क्या है सही तरीका?

रिपोर्ट में नागपुर में इस्तेमाल की जा रही एक स्किन लाइटनिंग क्रीम का मामला भी सामने आया. जांच में इस प्रोडक्ट में पारा यानी मर्करी की मात्रा कानूनी सीमा से 752 गुना ज्यादा मिलने की बात कही गई. इसके बाद प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

एलर्जी भी बड़ी समस्या

सर्वे में 26 फीसदी लोगों ने कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के बाद एलर्जिक रिएक्शन की जानकारी दी. हालांकि, सभी एलर्जी के मामले नकली प्रोडक्ट से जुड़े हों, यह जरूरी नहीं है. फिर भी सर्वे में दोनों समस्याओं के बीच काफी समानता देखने को मिली. कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने के बाद खुजली, त्वचा लाल होना, जलन, सूजन या रैशेज जैसी समस्याएं एलर्जिक रिएक्शन का संकेत हो सकती हैं. अगर किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद ऐसी परेशानी हो, तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. समस्या बनी रहे या ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

कॉस्मेटिक खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग और लेबल जरूर जांचें. प्रोडक्ट पर निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए. अगर कोई जानकारी गायब, बदली हुई या संदिग्ध लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए. ऑनलाइन खरीदारी करते समय विक्रेता की जानकारी जांचना भी जरूरी है. बहुत कम कीमत पर मिलने वाले महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए. पैकेज खुलने के बाद उसकी खुशबू, टेक्सचर, रंग और पैकेजिंग में कोई असामान्य बदलाव दिखे तो उसे इस्तेमाल करने से बचें.

इसे भी पढ़े : तेज धूप में स्किन हो गई है टैन? घर पर बना ये फेस पैक करेगा हीलिंग में मदद

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Cosmetic Allergy Fake Beauty Products Counterfeit Cosmetics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ब्यूटी
Fake Beauty Products: हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट
हर 4 में 1 को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी, 40% को मिला नकली ब्यूटी प्रोडक्ट
ब्यूटी
Independence Day 2026: तिरंगा मेकअप करना है? पहले जान लें ये 10 जरूरी बातें
तिरंगा मेकअप करना है? पहले जान लें ये 10 जरूरी बातें
ब्यूटी
Independence Day Outfits: ऑफिस से कॉलेज तक, 15 अगस्त के 10 एलिगेंट ब्यूटी लुक्स
ऑफिस से कॉलेज तक, 15 अगस्त के 10 एलिगेंट ब्यूटी लुक्स
ब्यूटी
Independence Day skin care: 15 अगस्त पर मिनटों में पाएं नेचुरल ग्लो, अपनाएं ये टिप्स
15 अगस्त पर मिनटों में पाएं नेचुरल ग्लो, अपनाएं ये टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
बॉलीवुड
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
क्रिकेट
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget