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Having Pizza During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में पिज्जा खा सकते हैं या नहीं, क्या कहते हैं डॉक्टर?
Having Pizza During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में पिज्जा कभी-कभार खाया जा सकता है, लेकिन सही चीज, अच्छी तरह पकी टॉपिंग्स और सीमित मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है.
गर्भावस्था हर महिला के लिए बहुत खास पल होता है, जिसमें उन्हें हर बात का ध्यान रखना चाहिए. और सबसे ज्यादा ध्यान उन्हें अपने खानपान पर देना चाहिए. यही वजह है कि इस दौरान महिलाओं के मन में खाने-पीने को लेकर कई सारे सवाल आते हैं. यह खाएं या न खाएं, इससे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? इस तरह के कई सारे सवाल उनके मन में चलते रहते हैं. साथ ही इस दौरान महिलाओं को काफी चटपटी चीजें और स्पाइसी चीजें खाने का मन करता है, जिससे उनके दिमाग में पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें आती हैं, और खास तौर पर पिज्जा. इस दौरान उनके मन में यह सवाल आता है कि क्या कभी-कभार पिज्जा खाने से बच्चे के लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मां की हर आदत और खानपान का सीधा असर उनके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है. यही वजह है कि डॉक्टर से यह जानना जरूरी है कि पिज्जा खाना सही है या नहीं और अगर खाना है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 04 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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