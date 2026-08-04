अगर मन बार-बार पिज्जा खाने का करे, तो बाहर के बजाय घर पर बना हुआ पिज्जा खाना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है. घर पर पिज्जा बनाते समय ताजी सब्जियां, पाश्चुराइज्ड चीज और अच्छी तरह पका हुआ मीट इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा काफी कम हो जाता है. साथ ही घर पर बने पिज्जा में तेल और नमक की मात्रा भी अपनी जरूरत के हिसाब से कम रखी जा सकती है, जिससे यह सेहत के लिए भी बेहतर रहता है.