#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSoya Chaap Adulteration: सोया चाप टेस्टी लेकिन मिलावटी, सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक!

Soya Chaap Adulteration: सोया चाप टेस्टी लेकिन मिलावटी, सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक!

Soya Chaap Adulteration: सोया चाप अगर साफ-सुथरी और अच्छी सामग्री से बनाया जाए तो सुरक्षित हो सकता है. लेकिन मिलावटी सामग्री और बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल से बना चाप सेहत के लिए नुकसानदायक है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Soya Chaap Adulteration: सोया चाप अगर साफ-सुथरी और अच्छी सामग्री से बनाया जाए तो सुरक्षित हो सकता है. लेकिन मिलावटी सामग्री और बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल से बना चाप सेहत के लिए नुकसानदायक है.

सोया चाप आज देशभर में एक बेहद पसंदीदा स्ट्रीट फूड बन चुका है. दिल्ली-NCR की गलियों से शुरू हुआ यह स्वाद अब छोटे-बड़े हर शहर में आसानी से मिल जाता है. सोया चाप असल में सोयाबीन और मैदे से मिलकर बनता है, जिसे लकड़ी की स्टिक पर लपेटकर तैयार किया जाता है. देखने में यह मांसाहारी खाने जैसा लगता है, इसलिए शाकाहारी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं. तंदूरी चाप, मलाई चाप, चाप रोल और चाप मोमोज जैसी कई वैरायटी अब बाजार में मिलने लगी हैं, जिनकी वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. 

1/5
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सोया चाप को लेकर तरह-तरह के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे कुछ जगहों पर सोया चाप बनाने में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इन वीडियो को देखने के बाद लोगों के मन में एक तरह का डर बैठ गया है, क्योंकि जिस चीज को वह मजे से खाते थे, अब उसकी असलियत को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कई लोग अब सोया चाप खाने से पहले कई बार सोचने लगे हैं.
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सोया चाप को लेकर तरह-तरह के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे कुछ जगहों पर सोया चाप बनाने में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इन वीडियो को देखने के बाद लोगों के मन में एक तरह का डर बैठ गया है, क्योंकि जिस चीज को वह मजे से खाते थे, अब उसकी असलियत को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कई लोग अब सोया चाप खाने से पहले कई बार सोचने लगे हैं.
2/5
इन वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा मिलावट को लेकर हो रही है. कई वीडियो में देखा जा सकता है कि सोया चाप को ज्यादा आकर्षक और चमकदार दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक रंग मिलाया जाता है,  तो कुछ जगहों पर घटिया क्वालिटी का मैदा और सस्ते प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. इसके अलावा सड़क किनारे बिकने वाले सस्ते चाप को अक्सर ऐसे तेल में तला जाता है, जो बार-बार इस्तेमाल हो चुका होता है. 
इन वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा मिलावट को लेकर हो रही है. कई वीडियो में देखा जा सकता है कि सोया चाप को ज्यादा आकर्षक और चमकदार दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक रंग मिलाया जाता है,  तो कुछ जगहों पर घटिया क्वालिटी का मैदा और सस्ते प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. इसके अलावा सड़क किनारे बिकने वाले सस्ते चाप को अक्सर ऐसे तेल में तला जाता है, जो बार-बार इस्तेमाल हो चुका होता है. 
3/5
अब सवाल यह उठता है कि आखिर ज्यादा सोया चाप खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है. अगर सोया चाप शुद्ध सामग्री से और साफ-सफाई के साथ बनाया जाए, तो इसे कभी-कभार खाना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इसे मिलावटी सामग्री से बनाया जाता है और बार-बार खाया जाता है. मिलावटी तरिके से बनाया गया और गंदे तेल में बार-बार तला हुआ चाप खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे एसिडिटी, गैस और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है. 
अब सवाल यह उठता है कि आखिर ज्यादा सोया चाप खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है. अगर सोया चाप शुद्ध सामग्री से और साफ-सफाई के साथ बनाया जाए, तो इसे कभी-कभार खाना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इसे मिलावटी सामग्री से बनाया जाता है और बार-बार खाया जाता है. मिलावटी तरिके से बनाया गया और गंदे तेल में बार-बार तला हुआ चाप खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे एसिडिटी, गैस और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है. 
4/5
लंबे समय तक ऐसा मिलावटी खाना खाने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. सिंथेटिक केमिकल्स को पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लिवर पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा तेल-मसाले वाला चाप बार-बार खाने से वजन बढ़ने और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने लोगों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क कर दिया है और वह अब खाने की क्वालिटी को लेकर पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं. 
लंबे समय तक ऐसा मिलावटी खाना खाने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. सिंथेटिक केमिकल्स को पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लिवर पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा तेल-मसाले वाला चाप बार-बार खाने से वजन बढ़ने और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने लोगों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क कर दिया है और वह अब खाने की क्वालिटी को लेकर पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं. 
5/5
ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि सोया चाप को हमेशा किसी भरोसेमंद और साफ-सुथरी जगह से ही खरीदा जाए. खुले और गंदे ठेलों से बार-बार खाना खाने से बचना चाहिए, और इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए. अगर हो सके तो घर पर बना हुआ शुद्ध सोया चाप खाना सबसे सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है. 
ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि सोया चाप को हमेशा किसी भरोसेमंद और साफ-सुथरी जगह से ही खरीदा जाए. खुले और गंदे ठेलों से बार-बार खाना खाने से बचना चाहिए, और इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए. अगर हो सके तो घर पर बना हुआ शुद्ध सोया चाप खाना सबसे सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है. 
Published at : 31 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Soya Chaap Viral Video Health Nws Soya Chaap Adulteration

हेल्थ फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Non Stick Tawa Tips: तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
लाइफस्टाइल
Monsoon Wall Damage: सीलन से झड़ने लगा है दीवारों का पेंट, इन आसान हैक्स से तुरंत पाएं छुटकारा
सीलन से झड़ने लगा है दीवारों का पेंट, इन आसान हैक्स से तुरंत पाएं छुटकारा
लाइफस्टाइल
Stylish Dupatta Ideas: दुपट्टा वक्त पर देने में आनाकानी कर रहा टेलर? घर में ऐसे करें तैयार
दुपट्टा वक्त पर देने में आनाकानी कर रहा टेलर? घर में ऐसे करें तैयार
लाइफस्टाइल
Restaurant Style Dal: ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget