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Soya Chaap Adulteration: सोया चाप टेस्टी लेकिन मिलावटी, सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक!
Soya Chaap Adulteration: सोया चाप अगर साफ-सुथरी और अच्छी सामग्री से बनाया जाए तो सुरक्षित हो सकता है. लेकिन मिलावटी सामग्री और बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल से बना चाप सेहत के लिए नुकसानदायक है.
सोया चाप आज देशभर में एक बेहद पसंदीदा स्ट्रीट फूड बन चुका है. दिल्ली-NCR की गलियों से शुरू हुआ यह स्वाद अब छोटे-बड़े हर शहर में आसानी से मिल जाता है. सोया चाप असल में सोयाबीन और मैदे से मिलकर बनता है, जिसे लकड़ी की स्टिक पर लपेटकर तैयार किया जाता है. देखने में यह मांसाहारी खाने जैसा लगता है, इसलिए शाकाहारी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं. तंदूरी चाप, मलाई चाप, चाप रोल और चाप मोमोज जैसी कई वैरायटी अब बाजार में मिलने लगी हैं, जिनकी वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है.
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Published at : 31 Jul 2026 10:26 AM (IST)
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