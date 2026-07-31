लंबे समय तक ऐसा मिलावटी खाना खाने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. सिंथेटिक केमिकल्स को पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लिवर पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा तेल-मसाले वाला चाप बार-बार खाने से वजन बढ़ने और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने लोगों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क कर दिया है और वह अब खाने की क्वालिटी को लेकर पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं.