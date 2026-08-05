नया वायरस Chandipura, बच्चों को क्यों है सबसे ज्यादा खतरा?

एक और बड़ी वजह यह है कि छोटे बच्चे अपनी तकलीफ ठीक से बता नहीं पाते. बड़े लोग बता सकते हैं कि उन्हें तेज सिरदर्द, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते. ऐसे में माता-पिता को पूरी तरह समझ नहीं आता है कि बच्चे को कोई चीज तकलीफ दें रही है. इसलिए बच्चे के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, डॉक्टरों का कहना है कि माता-पिता को बच्चे के लक्षण बताने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अचानक होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे खेलते-खेलते अचानक बहुत ज्यादा नींद आना, दूध या खाना पीने-खाने से मना करना, सिर को संभाल न पाना, हाथ-पैर में कमजोरी, झटके आना, लगातार उल्टी होना या बच्चे का सुस्त हो जाना. ये सभी दिमाग से जुड़े खतरे के संकेत हैं, जिनमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.