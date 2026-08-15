स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDelhi NCR Health Study: दिल्ली-NCR में हर 20 में से 1 को 2 गंभीर बीमारियां! स्टडी में बड़ा खुलासा

Delhi NCR Health Study: दिल्ली-NCR में हर 20 में से 1 को 2 गंभीर बीमारियां! स्टडी में बड़ा खुलासा

Preventive Health Checkup: करीब हर 20 में से एक एडल्ट डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, दोनों से एक साथ जूझ रहा है. दोनों बीमारियां लोगों में एक साथ उतनी अधिक देखने को मिल रही हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Aug 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi NCR Max Healthcare Study Report: दिल्ली-एनसीआर में करीब हर 20 में से एक एडल्ट डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, दोनों से एक साथ जूझ रहा है. एक नए स्टडी में यह बात सामने आई है कि दोनों बीमारियां लोगों में एक साथ उतनी अधिक देखने को मिल रही हैं, जितनी इनके अलग-अलग होने की स्थिति में अनुमानित थी. स्टडी में 56 हजार से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एनालिसिस किया गया.

मैक्स हेल्थकेयर के क्लिनिकल रिसर्च और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम विभाग ने यह अध्ययन किया. इसके लिए जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 के बीच दिल्ली-एनसीआर के चुनिंदा मैक्स हेल्थकेयर नेटवर्क अस्पतालों में जुटाए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया. इसमें मैक्स हॉस्पिटल साकेत, बीएलके-मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पंचशील पार्क, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा और मैक्स हॉस्पिटल द्वारका शामिल थे.

40 की उम्र के बाद तेजी से बढ़ा खतरा

स्टडी के अनुसार, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों बीमारियों का एक साथ होना करीब 40 साल की उम्र के बाद तेजी से बढ़ने लगता है. यह आंकड़ा लगभग 58 साल की उम्र तक बढ़ता रहा और इसके बाद धीरे-धीरे स्थिर होने लगा. करीब 70 साल की उम्र तक पहुंचने पर अध्ययन में शामिल लगभग 17 फीसदी लोगों में दोनों बीमारियां पाई गईं.


Delhi NCR Health Study: दिल्ली-NCR में हर 20 में से 1 को 2 गंभीर बीमारियां! स्टडी में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट में दोनों बीमारियों के बीच मजबूत संबंध भी सामने आया. डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हाइपरटेंशन होने की संभावना, डायबिटीज न होने वाले लोगों की तुलना में करीब चार गुना अधिक थी. वहीं, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में डायबिटीज होने की संभावना हाइपरटेंशन न होने वाले लोगों की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा पाई गई.

लोग इसे हल्के में लेते हैं

मैक्स हेल्थकेयर के सीनियर डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन डॉ. रोमल टिक्कू के अनुसार, यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि यह पूरे एशिया और खासतौर पर दक्षिण एशिया में देखने को मिल रही है. इसके पीछे आनुवंशिक कारणों के साथ-साथ बदलती लाइफस्टाइल भी अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने बताया कि उनके पास रोजाना कम उम्र से लेकर बुजुर्गों तक ऐसे मरीज आते हैं, जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं. बड़ी समस्या यह है कि लोग इन बीमारियों को गंभीरता से नहीं लेते. पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी कई बार नियमित जांच कराने या डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेने से बचते हैं.

सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी भी परेशानी बढ़ा रही है. डायबिटीज और हाइपरटेंशन को जल्दी ठीक करने के दावे, फेड डाइट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सलाह के कारण कई लोग गलत तरीके अपनाने लगते हैं. डॉ. टिक्कू ने वजन कम करने वाली दवाओं, जैसे ओजेम्पिक, का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग बिना जरूरत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों को वास्तव में इलाज की जरूरत है, वे इसे नहीं ले रहे.


Delhi NCR Health Study: दिल्ली-NCR में हर 20 में से 1 को 2 गंभीर बीमारियां! स्टडी में बड़ा खुलासा

मोटापा भी बढ़ा रहा है जोखिम

देश में बढ़ता मोटापा इस चिंता को और गंभीर बना रहा है. हाल के ICMR-INDIAB स्टडी के अनुमान के मुताबिक, भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग सामान्य मोटापे से प्रभावित हैं, जबकि 35 करोड़ से अधिक लोगों में पेट के आसपास बढ़े फैट यानी एब्डॉमिनल ओबेसिटी की समस्या है.

डॉ. टिक्कू ने चेतावनी दी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का इलाज न होने पर समय के साथ शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं. इन बीमारियों को सही दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए नियंत्रित करना जरूरी है. उनके अनुसार, डायबिटीज कंट्रोल में न रहने पर फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. वहीं, स्मोकिंग और शराब का सेवन जोखिम को और बढ़ा देता है. इन दोनों बीमारियों का असर दिल और किडनी की कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है. इसलिए सिर्फ बीमारी का पता चलना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से कंट्रोल में रखना भी जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: Patient's Complaints on Private Hospital: इलाज महंगा या बिल में खेल? 68% लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों पर उठाए सवाल

दोनों की एक साथ जांच क्यों जरूरी?

दुनियाभर में डायबिटीज और हाइपरटेंशन का बोझ तेजी से बढ़ रहा है. 2021 में प्रकाशित एक लैंसेट विश्लेषण के मुताबिक, 1990 से 2019 के बीच 30 से 79 साल की उम्र के हाइपरटेंशन मरीजों की संख्या बढ़कर 1.28 अरब हो गई. वहीं, 2024 के एक अन्य विश्लेषण में अनुमान लगाया गया कि 2022 में दुनिया में 82.8 करोड़ वयस्क डायबिटीज के साथ जी रहे थे.

दिल्ली-एनसीआर के इस स्टडी का कहना है कि खासतौर पर 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में बदलाव की जरूरत है. डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच अलग-अलग करने के बजाय ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच एक साथ की जानी चाहिए. इससे दोनों बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सकता है और समय पर इलाज शुरू हो सकता है.

इसे भी पढ़े: Gallbladder Stones: पित्त की थैली में कैसे बनती है पथरी? जानें लक्षण और इलाज

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Diabetes Hypertension Delhi NCR Health Study
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
हेल्थ
Gallbladder Stones: पित्त की थैली में कैसे बनती है पथरी? जानें लक्षण और इलाज
पित्त की थैली में कैसे बनती है पथरी? जानें लक्षण और इलाज
हेल्थ
Can Bigger Thighs Help You Live Longer: क्या बड़ी जांघों से बढ़ती है उम्र? इस स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
क्या बड़ी जांघों से बढ़ती है उम्र? इस स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Independence Day 2026: फिट इंडिया का सपना, क्या आपकी 10 आदतें बन रहीं दुश्मन?
Independence Day 2026: फिट इंडिया का सपना, क्या आपकी 10 आदतें बन रहीं दुश्मन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में कुछ घंटों में दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 तीव्रता से कांपी धरती
इंडोनेशिया में कुछ घंटों में दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 तीव्रता से कांपी धरती
महाराष्ट्र
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
Hockey
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
इंडिया
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget