रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात

जब रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान थे तब मैदान पर खिलाड़ियों की फील्डिंग की गलतियों पर अपने मजाकिया अंदाज में उन्हें डांटने के लिए मशहूर हो गए थे जो अब ‘मीम्स’ के रूप में काफी लोकप्रिय हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बुधवार को कहा कि रोहित शर्मा जब मैदान पर अपने पसंदीदा जूनियर खिलाड़ियों में से किसी को नहीं डांटते तो वे असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि रोहित की डांट हमेशा लाड और प्यार से भरी होती है. बता दें कि जब रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान थे तब मैदान पर खिलाड़ियों की फील्डिंग की गलतियों पर अपने मजाकिया अंदाज में उन्हें डांटने के लिए मशहूर हो गए थे जो अब ‘मीम्स’ के रूप में काफी लोकप्रिय हैं.

यशस्वी जायसवाल बोले- रोहित भैया डांट नहीं रहे हों तो लगता है कि...

यशस्वी जायसवाल ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा, "रोहित भैया जब भी हमें डांटते हैं, उसमें बहुत सारा लाड और प्यार छुपा होता है. सच कहूं तो अगर रोहित भैया डांट नहीं रहे हों तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है. क्या हुआ, डांट क्यों नहीं रहे? कहीं उन्हें मेरी किसी बात से बुरा तो नहीं लगा?"

जायसवाल ने विशाखापट्टनम में अपने पहले वनडे शतक के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के साथ बड़ी साझेदारियां की. उन्होंने बताया कि उनकी मौजूदगी कैसे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल देती है. उन्होंने कहा, "जब वे दोनों (रोहित-कोहली) होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे खेल पर चर्चा करते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं. उन्होंने जिस तरह भारत के लिए मैच खेले और जीते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा हैं. वे हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने युवा दिनों में कौन सी गलतियां कीं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं."

मौका मिला तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा- यशस्वी जायसवाल

जायसवाल ने कहा, "जब वे नहीं होते तो हमें उनकी कमी खलती हैं. जब वे होते हैं तो माहौल आरामदायक (रिलैक्स्ड) हो जाता है. तीसरा वनडे खेलते समय रोहित भैया ने मुझसे कहा कि मैं संयमित रहूं, समय लूं और वह खुद जोखिम उठाएंगे, कितने लोग ऐसा करेंगे? इसी तरह विराट पाजी ने मुझे छोटे-छोटे लक्ष्य दिए और कहा कि हमें यह मैच जीतना होगा."

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाने के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि मैं टी20 विश्व कप खेलूं, लेकिन मैं अपने खेल पर ध्यान रखने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार करूंगा." क्या वह भविष्य में भारत की कप्तानी कर सकते हैं तो इस पर जायसवाल बोले, "अगर मौका मिला तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा."

Published at : 10 Dec 2025 10:33 PM (IST)
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 बड़े विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 बड़े विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
