ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए अपने बुनियादी ढांचे को दोबारा बना रहा है. इस बार जो सुरक्षा ढांचा सीमा पर पाकिस्तान बना रहा है, उसमें उसकी मदद चीन कर रहा है. भारतीय सुरक्षा बलों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान अब सीमा पर हाई फ्रिक्वेंसी वाले डुअल सेंसर कैमरा लगा रहा है.

जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाकों में पाकिस्तान न केवल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त हुए, अपने ढांचे को दोबारा बना रहा है, बल्कि इस बार जो सुरक्षा ढांचा पाकिस्तान तैयार कर रहा है, इसका मकसद अपनी सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय सुरक्षा बलों की मूवमेंट और अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्र पर निगरानी रखना है.

डुअल सेंसर कैमरा लगा रहा पाकिस्तान

सुरक्षा सूत्रों एबीपी न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तान इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अपने इलाकों में डुअल सेंसर कैमरा लगा रहा है. सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तान जम्मू जिले के साथ साथ सांबा और कठुआ जिले में सीमा से सटे इलाकों में यह कैमरे लगा रहा है.

पिछले कैमरों से ज्यादा आधुनिक

सूत्रों एबीपी न्यूज़ को बताया है की ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाले कमरे सीमा से सटे इलाकों में लगाए थे. यह ड्यूल सेंसर कैमरा न केवल सीमा पर लगे पहले कैमरा से आधुनिक है बल्कि यह कैमरा भारतीय सीमा में करीब पांच से छह किलोमीटर अन्दर तक निगरानी करने में सक्षम है.

बॉर्डर पर किसानों ने क्या बताया?

जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में सीमा से सटे हुए अपने खेतों में काम करने वाले किसान बताते हैं कि पहले सीमा पर कितने कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन अब जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, मैं केवल उनकी संख्या अधिक है बल्कि इन कैमरा को लगाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

पाकिस्तान घुसपैठ करने की फिराक में है?

बर्फ गिरने से पहले और जम्मू के ग्रामीण इलाकों में धुंध पड़ने के दौरान पाकिस्तान इस बार घुसपैठ करने की फिराक में है. इसके लिए पाकिस्तान में जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा ऑनलाइन कंट्रोल पर करीब 72 लॉन्च पैड सक्रिय किए हैं. इन लॉन्च पैड्स को इस बार सीमा से सटे हुए इलाकों से दूर सीमावर्ती गांव में ले जाया गया है ताकि वह भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी से बच सके.

बीएसएफ ने क्या बताया?

गौरतलब है कि इससे पहले बीएसएफ यह साफ कर चुका है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों क्षतिग्रस्त हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा है. पाकिस्तान में केवल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छोड़े गए, अपने वॉच टावर्स पर दोबारा आ रहा है बल्कि उसके साथ ही वह अपने सीमा से सटे हुए इलाकों में गतिविधियां बढ़ा रहा है.