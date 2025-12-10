मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह विधायक बने हैं. इस बार (2025) जेडीयू के टिकट पर वे चुनाव लड़े थे. हालांकि वे चुनाव के दौरान जेल में थे. नीतीश सरकार ने अब उन्हें नया डुप्लेक्स फ्लैट आवंटित किया है. मिलर स्कूल मैदान के पीछे सेकेंड फेज में बने विधायक फ्लैट में यह आवास है. इसका नंबर 8/11 है. फ्लैट के आगे लिखा गया है मोकामा और विधानसभा संख्या 178 लिखा गया है. पुराने वाले बंगले से यह घर काफी छोटा है.

नए वाले डुप्लेक्स फ्लैट में पहले आरजेडी के एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह रहते थे. उनके नाम पर ही यह आवास आवंटित था. अभी यहां सुनील सिंह के लोग रहते हैं. अनंत सिंह पहली बार 2005 में विधायक बने तो उस वक्त उन्हें माल रोड का बंगला आवंटित किया गया था. यह बंगला काफी बड़ा है. इसमें दो बड़े-बड़े मैदान हैं. अनंत सिंह घोड़ा, गाय-भैंस के काफी शौकीन हैं. अभी भी इस बंगले में ये सारे पालतू जानवर मौजूद हैं.

नए आवास में नहीं लग सकेगा गाड़ियों का काफिला

बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ की टीम नए वाले आवास पर पहुंची. देखने से ही पता चल गया कि यह डुप्लेक्स फ्लैट काफी छोटा है. अनंत सिंह के काफिले में 8 से 10 गाड़ियां तो रहती हैं और जो बंगला अभी मिला है वहां इतनी गाड़ियां नहीं लग सकेंगी. एक गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है. मवेशियों के रखने की बात तो दूर है.

अनंत सिंह को 2005 में मिले पुराने बंगले के बाहर उनकी पत्नी नीलम देवी का बोर्ड लगा हुआ है. क्योंकि इससे पहले मोकामा की विधायक उनकी पत्नी नीलम देवी थीं. जब अनंत सिंह को एक-47 मामले में सजा हो गई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी तो उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी मोकामा से जीती थीं.

उस वक्त भी नीलम देवी को नया आवास आवंटित किया गया था, लेकिन वे पुराने बंगले (माल रोड वाला) में ही रह रही थीं. नए आवास में नहीं गईं. अब देखना होगा कि अनंत सिंह को जो नया आवास आवंटित किया गया है उसमें वह जाते हैं या नहीं. पहले भी कई विधायक और मंत्री दो-दो आवास को अपने पास रखे चुके हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव के बाद RJD को एक और झटका, नीतीश कुमार को हराने वाले नेता ने छोड़ी पार्टी