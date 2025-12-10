पटना के दिल यानी डाक बंगला चौराहे पर उस वक्त लोगों की नजरें थम गईं, जब एक महिला ने बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी को रोककर ट्रैफिक नियमों का पूरा पाठ पढ़ा दिया. यूं तो आमतौर पर ट्रैफिक विवाद में पुलिस सख्ती दिखाती है, लेकिन इस बार मामला उलटा हो गया. महिला ने न सिर्फ पुलिस की गलती पकड़ ली बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने कानून की अहमियत भी समझा दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग कह रहे हैं “अगर हर नागरिक इतना जागरूक हो जाए, तो देश का ट्रैफिक खुद-ब-खुद ठीक हो जाएगा.”

पटना के डाक बंगला चौराहे पर महिला ने पुलिस को पढ़ाया कानून का पाठ

पटना के डाक बंगला चौराहे पर मंगलवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां एक महिला ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को गलत दिशा से यू-टर्न लेते देखा और तुरंत अपनी कार रोककर सीधे बीच सड़क पर पुलिस टीम से सवाल-जवाब शुरू कर दिए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी गलत साइड से आ रही थी और ट्रैफिक के नियमों को खुलेआम तोड़ रही थी. जैसे ही महिला ने यह देखा, वह बिना किसी झिझक के गाड़ी से उतरी और पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर बोली “अगर कानून सबके लिए है तो आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? गाड़ी पर पुलिस प्रशासन लिख लिया है तो मनमानी करेंगे?”

आधे घंटे तक चली बहस थाने में जाकर सुलझी

इस दौरान चौराहे पर मौजूद लोग रुककर इस पूरे मामले को देखने लगे. कई लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वहीं पुलिस की महिला अधिकारी भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती नजर आईं, लेकिन महिला जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी. करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस होती रही. इस दौरान ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ. लोग भी महिला की हिम्मत और जागरूकता की तारीफ करने लगे. आखिरकार मामला शांत कराने के लिए दोनों पक्षों को कोतवाली थाना ले जाया गया, जहां पुलिस ने पूरे मामले को शांतिपूर्वक सुलझाया.

यूजर्स बोले, गलती पर कोई बहाना नहीं चलता

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पुलिस हो या आम पब्लिक, गलत यू टर्न पर बहाना कोई कैसे लगा सकता है. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस वाले ही कानून की पालना नहीं करते, ये बिहार है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोटा चालान हो और पैसा इन पुलिस वाली मैडम और इनके ड्राइवर की सैलरी से काटा जाए.

