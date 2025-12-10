एक्सप्लोरर
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
Alia Bhatt At Red Sea Film Festival: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं. इस दौरान उनका जबरदस्त स्टाइलिश लुक देखने को मिला जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों जेद्दा में हैं. एक्ट्रेस आज रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थीं. इस दौरान उनका बेहद स्टाइलिश लुक देखने को मिला. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Dec 2025 08:34 PM (IST)
Tags : Alia Bhatt Red Sea Film Festival
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड
7 Photos
