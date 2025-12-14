ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम

घर के अंदर ताजी हवा न आने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है. ठंड की वजह से जब खिड़कियां और दरवाजे बंद रहते हैं, तो कमरे में मौजूद लोग सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं. इससे धीरे-धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हवा भारी महसूस होने लगती है.