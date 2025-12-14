एक्सप्लोरर
ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम
सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर अपने घरों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे घर के अंदर ताजी हवा नहीं आती और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग खुद को ढकना शुरू कर देते हैं. ठंड के असर को कम करने के लिए कई लोग पूरे दिन एक ही कमरे में बैठे रहते हैं या वहीं काम करते हैं. भारत में तो अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में पूरा परिवार एक ही कमरे तक सिमट कर रह जाता है. लोग घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ताकि ठंडी हवा अंदर न आए. लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि घर का वेंटिलेशन पूरी तरह बंद हो जाता है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है.
Published at : 14 Dec 2025 05:12 PM (IST)
