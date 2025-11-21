हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम

रात में बार-बार नींद खुलना, लेटते ही ही सांस फूलना या फिर ऊंचा करके तकिया लगाकर सोने की जरूरत महसूस होना यह सभी शुरुआती संकेत होते हैं कि दिल पर दबाव बढ़ रहा है. यह समस्या शरीर में जमा पानी के कारण सांस लेने में होने वाली दिक्कत से जुड़ी होती है. ऐसे में इस समस्या को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हार्ट फेल होने जैसी दिक्कत भी हो सकती है.