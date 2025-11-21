एक्सप्लोरर
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल का सबसे छिपा हुआ संकेत अचानक वजन बढ़ाना है. यह शरीर में पानी जमा होने के कारण होता है. जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता तो पैर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है.
आमतौर पर लोगों को लगता है कि हार्ट फेल अचानक होता है. लेकिन सच यह है कि हार्ट फेल होना अचानक होने वाली घटना नहीं है बल्कि यह धीरे-धीरे बढ़ने वाली समस्या है. इसे लेकर ज्यादातर लोगों को शुरुआती संकेत समझ में नहीं आते क्योंकि यह बहुत हल्के होते हैं और अक्सर सामान्य थकान या बढ़ती उम्र का असर समझ कर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं. लेकिन दिल के कमजोर होने के यह छोटे-छोटे बदलाव समय रहते पहचान लिए जाए तो इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको हार्ट फेल होने से पहले दिखने वाले ऐसे पांच छिपे हुए संकेत के बारे में बताते हैं जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 06:40 AM (IST)
