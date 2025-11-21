हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थहार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम

हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम

हार्ट फेल का सबसे छिपा हुआ संकेत अचानक वजन बढ़ाना है. यह शरीर में पानी जमा होने के कारण होता है. जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता तो पैर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Nov 2025 06:40 AM (IST)
हार्ट फेल का सबसे छिपा हुआ संकेत अचानक वजन बढ़ाना है. यह शरीर में पानी जमा होने के कारण होता है. जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता तो पैर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है.

आमतौर पर लोगों को लगता है कि हार्ट फेल अचानक होता है. लेकिन सच यह है कि हार्ट फेल होना अचानक होने वाली घटना नहीं है बल्कि यह धीरे-धीरे बढ़ने वाली समस्या है. इसे लेकर ज्यादातर लोगों को शुरुआती संकेत समझ में नहीं आते क्योंकि यह बहुत हल्के होते हैं और अक्सर सामान्य थकान या बढ़ती उम्र का असर समझ कर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं. लेकिन दिल के कमजोर होने के यह छोटे-छोटे बदलाव समय रहते पहचान लिए जाए तो इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको हार्ट फेल होने से पहले दिखने वाले ऐसे पांच छिपे हुए संकेत के बारे में बताते हैं जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं.

1/5
हार्ट फेल का सबसे छिपा हुआ संकेत अचानक वजन बढ़ाना है. यह शरीर में पानी जमा होने के कारण होता है. जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता तो पैर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है.और कुछ दिनों में वजन तेजी से बढ़ जाता है. हालांकि समय रहते पहचान पर इलाज जल्दी शुरू हो सकता है.
हार्ट फेल का सबसे छिपा हुआ संकेत अचानक वजन बढ़ाना है. यह शरीर में पानी जमा होने के कारण होता है. जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता तो पैर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आने लगती है.और कुछ दिनों में वजन तेजी से बढ़ जाता है. हालांकि समय रहते पहचान पर इलाज जल्दी शुरू हो सकता है.
2/5
वहीं लेटते समय खांसी आना या सीने में घरघराहट होना दिल की परेशानियों का संकेत हो सकता है. यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर में जमा पानी लेटते ही फेफड़ों की ओर बढ़ जाता है. जिससे सांस की नली में जलन होती है और खांसी शुरू हो जाती है. इसे हल्की खांसी समझ कर अनदेखा नहीं करना चाहिए.
वहीं लेटते समय खांसी आना या सीने में घरघराहट होना दिल की परेशानियों का संकेत हो सकता है. यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर में जमा पानी लेटते ही फेफड़ों की ओर बढ़ जाता है. जिससे सांस की नली में जलन होती है और खांसी शुरू हो जाती है. इसे हल्की खांसी समझ कर अनदेखा नहीं करना चाहिए.
3/5
दिल की कार्य क्षमता कम होने पर पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है. कई लोगों को भूख न लगना, थोड़ा सा खाने पर ही पेट भर जाना या जी मिचलाना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है. यह संकेत भी बताते हैं कि दिल शरीर में सही तरीके से खून नहीं पहुंचा पा रहा है. ऐसी समस्याओं भी आप हल्के में न लें.
दिल की कार्य क्षमता कम होने पर पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है. कई लोगों को भूख न लगना, थोड़ा सा खाने पर ही पेट भर जाना या जी मिचलाना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है. यह संकेत भी बताते हैं कि दिल शरीर में सही तरीके से खून नहीं पहुंचा पा रहा है. ऐसी समस्याओं भी आप हल्के में न लें.
4/5
वहीं जब दिल शरीर को पर्याप्त खून नहीं पहुंचा पाता है तो दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है. ऐसे में भ्रम होना, छोटी-छोटी बातें भूलना या ध्यान न लगना जैसे संकेत दिखाई देने लगते हैं. इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
वहीं जब दिल शरीर को पर्याप्त खून नहीं पहुंचा पाता है तो दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है. ऐसे में भ्रम होना, छोटी-छोटी बातें भूलना या ध्यान न लगना जैसे संकेत दिखाई देने लगते हैं. इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
5/5
रात में बार-बार नींद खुलना, लेटते ही ही सांस फूलना या फिर ऊंचा करके तकिया लगाकर सोने की जरूरत महसूस होना यह सभी शुरुआती संकेत होते हैं कि दिल पर दबाव बढ़ रहा है. यह समस्या शरीर में जमा पानी के कारण सांस लेने में होने वाली दिक्कत से जुड़ी होती है. ऐसे में इस समस्या को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हार्ट फेल होने जैसी दिक्कत भी हो सकती है.
रात में बार-बार नींद खुलना, लेटते ही ही सांस फूलना या फिर ऊंचा करके तकिया लगाकर सोने की जरूरत महसूस होना यह सभी शुरुआती संकेत होते हैं कि दिल पर दबाव बढ़ रहा है. यह समस्या शरीर में जमा पानी के कारण सांस लेने में होने वाली दिक्कत से जुड़ी होती है. ऐसे में इस समस्या को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हार्ट फेल होने जैसी दिक्कत भी हो सकती है.
Published at : 21 Nov 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
Early Heart Symptoms Heart Failure Signs Hidden Heart Warning

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget