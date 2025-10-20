खास बात ये है कि पैरों को देखकर भी ब्लॉक्ड आर्टरीज के साइन पहचाने जा सकते हैं. असल में जब पैरों की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, तो बॉडी पैरों के ज़रिए कुछ सिग्नल्स देती है. अगर इन्हें टाइम पर पहचान लिया जाए तो हार्ट डिजीज का जल्दी पता लगाया जा सकता है.