हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSymptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Heart disease warning signs: आर्टरीज ब्लॉक होने से कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि पैरो में कौन से लक्षण दिखने से समझ लें कि आर्टरीज ब्लॉक हो रही है या नहीं.

By : सोनम  | Updated at : 20 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Heart disease warning signs: आर्टरीज ब्लॉक होने से कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि पैरो में कौन से लक्षण दिखने से समझ लें कि आर्टरीज ब्लॉक हो रही है या नहीं.

क्या आप जानते हैं कि हार्ट डिजीज की सबसे बड़ी वजहों में से एक है ब्लॉक्ड आर्टरीज? जब आर्टरीज़ में प्लाक जम जाता है, तो ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता. यही आगे चलकर हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करता है.

1/6
खास बात ये है कि पैरों को देखकर भी ब्लॉक्ड आर्टरीज के साइन पहचाने जा सकते हैं. असल में जब पैरों की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, तो बॉडी पैरों के ज़रिए कुछ सिग्नल्स देती है. अगर इन्हें टाइम पर पहचान लिया जाए तो हार्ट डिजीज का जल्दी पता लगाया जा सकता है.
खास बात ये है कि पैरों को देखकर भी ब्लॉक्ड आर्टरीज के साइन पहचाने जा सकते हैं. असल में जब पैरों की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, तो बॉडी पैरों के ज़रिए कुछ सिग्नल्स देती है. अगर इन्हें टाइम पर पहचान लिया जाए तो हार्ट डिजीज का जल्दी पता लगाया जा सकता है.
2/6
पैरों में आर्टरीज ब्लॉक होने की कंडीशन को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) कहते हैं. इसके सिम्पटम्स धीरे-धीरे सामने आते हैं और शुरू में नॉर्मल प्रॉब्लम जैसे लग सकते हैं.
पैरों में आर्टरीज ब्लॉक होने की कंडीशन को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) कहते हैं. इसके सिम्पटम्स धीरे-धीरे सामने आते हैं और शुरू में नॉर्मल प्रॉब्लम जैसे लग सकते हैं.
3/6
वॉकिंग पेन, यह PAD का सबसे कॉमन और मेन सिम्पटम है. चलते वक्त कैल्फ मसल्स में क्रैम्पिंग, नमनेस, हेविनेस या पेन महसूस होता है. खास बात यह है कि रेस्ट करने पर यह पेन कम हो जाता है, लेकिन दोबारा चलने पर फिर आ जाता है.
वॉकिंग पेन, यह PAD का सबसे कॉमन और मेन सिम्पटम है. चलते वक्त कैल्फ मसल्स में क्रैम्पिंग, नमनेस, हेविनेस या पेन महसूस होता है. खास बात यह है कि रेस्ट करने पर यह पेन कम हो जाता है, लेकिन दोबारा चलने पर फिर आ जाता है.
4/6
कोल्ड फीट, एक या दोनों पैर नॉर्मल से ज़्यादा ठंडे लग सकते हैं, खासकर सोल्स. कई बार एक पैर दूसरे से ज्यादा कोल्ड फील करता है.
कोल्ड फीट, एक या दोनों पैर नॉर्मल से ज़्यादा ठंडे लग सकते हैं, खासकर सोल्स. कई बार एक पैर दूसरे से ज्यादा कोल्ड फील करता है.
5/6
स्किन चेंजेस, पैरों और टोज की स्किन का कलर बदल सकता है. यह येलो या ब्लू नज़र आ सकता है. स्किन शाइनी और थिन भी हो जाती है.
स्किन चेंजेस, पैरों और टोज की स्किन का कलर बदल सकता है. यह येलो या ब्लू नज़र आ सकता है. स्किन शाइनी और थिन भी हो जाती है.
6/6
डिलेड हीलिंग, पैरों या टोज पर हुए छोटे कट्स या इंजरी जल्दी हील नहीं होती. ये एक डेंजरस साइन है. वीक पल्स, पैरों की पल्स बहुत वीक या कई बार डिटेक्ट ही नहीं होती.
डिलेड हीलिंग, पैरों या टोज पर हुए छोटे कट्स या इंजरी जल्दी हील नहीं होती. ये एक डेंजरस साइन है. वीक पल्स, पैरों की पल्स बहुत वीक या कई बार डिटेक्ट ही नहीं होती.
Published at : 20 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Symptoms Of Blocked Arteries Blocked Arteries Heart Disease Warning Signs

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget