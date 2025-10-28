हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Betel leaves health benefits: इन चार लोगों के वरदान से कम नहीं यह हरी पत्ती, आज ही अपनी डाइट में कर लें शामिल

Betel leaves: पान के पत्तों का हजारों साल का इतिहास है. पुराने समय से ही ये हमारे धार्मिक कामों में यूज होते आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए यह वरदान से कम नहीं है.

By : सोनम  | Updated at : 28 Oct 2025 01:07 PM (IST)
पान का पत्ता सिर्फ स्वाद और ताजगी के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. रोजाना इसका सेवन करने से शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है

पान को आमतौर पर माउथ फ्रेशनर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसके फायदे इससे कहीं ज़्यादा हैं. पान का धार्मिक महत्व भी है और इसका इतिहास लगभग पांच हजार साल पुराना माना जाता है. प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों में भी पान का उल्लेख मिलता है.
पान का पत्ता न सिर्फ परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे बहुत उपयोगी माना जाता है. इसमें मौजूद तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने और डायजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.
पान को कई तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आप इसे खाली पेट चबा सकते हैं, इससे चाय बनाई जा सकती है या फिर इसे अलग-अलग रेसिपीज में मिलाया जा सकता है.
पान ठंडाई बनाना बेहद आसान है. सबसे पहले ठंडाई पाउडर को पानी में भिगोकर थोड़ी देर रख दें. फिर पान के पत्तों को धोकर साफ करें. अब भिगोया हुआ ठंडाई मिक्सचर, पान के पत्ते और दूध या पानी को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें. इसे गिलास में डालकर आइस क्यूब्स के साथ ठंडा-ठंडा परोसें.
पान के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ते हैं. खाने के बाद पान चबाने से न सिर्फ पाचन बेहतर होता है बल्कि बदबूदार सांस और ओरल हेल्थ की समस्याओं से भी राहत मिलती है.
पान का पत्ता वजन कम करने में भी मदद कर सकता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. इसके अलावा, कब्ज और दर्द जैसी समस्याओं में भी पान चबाना फायदेमंद माना जाता है.
Published at : 28 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Betel Leaves Betel Leaves Health Benefits Eating Paan Leaves Daily

