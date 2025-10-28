पान ठंडाई बनाना बेहद आसान है. सबसे पहले ठंडाई पाउडर को पानी में भिगोकर थोड़ी देर रख दें. फिर पान के पत्तों को धोकर साफ करें. अब भिगोया हुआ ठंडाई मिक्सचर, पान के पत्ते और दूध या पानी को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें. इसे गिलास में डालकर आइस क्यूब्स के साथ ठंडा-ठंडा परोसें.