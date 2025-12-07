एक्सप्लोरर
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
दिमाग और याददाश्त को मजबूत रखने के लिए कोशिश करें कि आप नई स्किल्स सीखें. नई स्किल में जैसे नई भाषा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म या कोडिंग सीखने से दिमाग में नए नेचुरल कनेक्शन बनते हैं
आजकल कई लोग छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि कमरे में जाकर याद ही नहीं रहता है कि क्यों आए थे, किसी का नाम पलभर में दिमाग से निकल जाता है या फिर कोई आसान सा शब्द जुबान पर होने के बावजूद याद नहीं आता. अक्सर इसका कारण उम्र या तनाव को मान लिया जाता है लेकिन दिमाग भी शरीर की तरह एक मसल का काम करता है. इसे रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो याददाश्त ज्यादा तेज और मजबूत बन सकती है. छोटे-छोटे रोजमर्रा के चैलेंज दिमाग को शार्प, एक्टिव और लचीला बनाए रखते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको दिमाग और याददाश्त को मजबूत रखने के आठ उपाय बताते हैं.
Published at : 07 Dec 2025 07:14 AM (IST)
Tags :Brain Memory Sharp Mind
