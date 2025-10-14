इसमें आप फैटी फिश को भी शामिल कर सकते हैं. फैटी फिश खाना खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने का असरदार तरीका है. सैलमन, मैकेरल, टूना, सार्डिन्स, ट्राउट और हेरिंग जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं. ये हार्ट की सुरक्षा करते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स घटाते हैं और हार्टबीट्स को नियंत्रित रखते हैं. आप हफ्ते में एक-दो बार इसको ट्राई कर सकते हैं.