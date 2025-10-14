एक्सप्लोरर
Heart Healthy Foods: डाइट में शामिल कर लें ये 5 फूड्स, अपने आप कम हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल
Cholesterol Control: बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते आजकल दिल की बीमारियां काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसे सही करने के लिए आप अपने डाइट में कौन सा फूड्स शामिल कर सकते हैं.
कोलेस्ट्रॉल के चलते आजकल इंसान के अंदर हार्ट से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं. लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है. जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं और इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें, ताकि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद मिल सके. चलिए आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
14 Oct 2025
