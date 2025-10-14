हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHeart Healthy Foods: डाइट में शामिल कर लें ये 5 फूड्स, अपने आप कम हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल

Heart Healthy Foods: डाइट में शामिल कर लें ये 5 फूड्स, अपने आप कम हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल

Cholesterol Control: बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते आजकल दिल की बीमारियां काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसे सही करने के लिए आप अपने डाइट में कौन सा फूड्स शामिल कर सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 14 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Cholesterol Control: बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते आजकल दिल की बीमारियां काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसे सही करने के लिए आप अपने डाइट में कौन सा फूड्स शामिल कर सकते हैं.

कोलेस्ट्रॉल के चलते आजकल इंसान के अंदर हार्ट से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं. लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है. जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं और इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें, ताकि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद मिल सके. चलिए आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

1/6
इसमें पहले नम्बर पर आता है ओट्स. कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे आसान तरीका है सुबह की शुरुआत ओट्स से करना. इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी-खासी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोकने का काम करता है. आप इसका सेवन डेली कर सकते हैं.
इसमें पहले नम्बर पर आता है ओट्स. कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे आसान तरीका है सुबह की शुरुआत ओट्स से करना. इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी-खासी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोकने का काम करता है. आप इसका सेवन डेली कर सकते हैं.
2/6
अगर आप इसको केला या बेरी जैसे फल के साथ मिलाकर खाते हैं, तो इसका फायदा यह होता है कि इससे अतिरिक्त फाइबर मिलेगा. जो आपको पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है.
अगर आप इसको केला या बेरी जैसे फल के साथ मिलाकर खाते हैं, तो इसका फायदा यह होता है कि इससे अतिरिक्त फाइबर मिलेगा. जो आपको पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है.
3/6
इसमें आप फैटी फिश को भी शामिल कर सकते हैं. फैटी फिश खाना खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने का असरदार तरीका है. सैलमन, मैकेरल, टूना, सार्डिन्स, ट्राउट और हेरिंग जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं. ये हार्ट की सुरक्षा करते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स घटाते हैं और हार्टबीट्स को नियंत्रित रखते हैं. आप हफ्ते में एक-दो बार इसको ट्राई कर सकते हैं.
इसमें आप फैटी फिश को भी शामिल कर सकते हैं. फैटी फिश खाना खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने का असरदार तरीका है. सैलमन, मैकेरल, टूना, सार्डिन्स, ट्राउट और हेरिंग जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं. ये हार्ट की सुरक्षा करते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स घटाते हैं और हार्टबीट्स को नियंत्रित रखते हैं. आप हफ्ते में एक-दो बार इसको ट्राई कर सकते हैं.
4/6
इसमें तीसरे नम्बर पर बीन्स का नाम आता है. बीन्स यानी दालें और फलियां फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर धीरे-धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इस वजह से यह वजन घटाने में भी मददगार हैं.
इसमें तीसरे नम्बर पर बीन्स का नाम आता है. बीन्स यानी दालें और फलियां फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर धीरे-धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इस वजह से यह वजन घटाने में भी मददगार हैं.
5/6
नट्स को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसे नट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने में बेहद मददगार हैं. रिसर्च बताती है कि नट्स खाने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.
नट्स को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसे नट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने में बेहद मददगार हैं. रिसर्च बताती है कि नट्स खाने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.
6/6
आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फल का विकल्प भी चुन सकते हैं. सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और साइट्रस फल (जैसे संतरा और नींबू) पेक्टिन से भरपूर होते हैं. इनका नियमित सेवन करने से ये हार्ट की सेहत के साथ-साथ पूरे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भी देता है.
आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फल का विकल्प भी चुन सकते हैं. सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और साइट्रस फल (जैसे संतरा और नींबू) पेक्टिन से भरपूर होते हैं. इनका नियमित सेवन करने से ये हार्ट की सेहत के साथ-साथ पूरे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भी देता है.
Published at : 14 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Cholesterol Control LDL Cholesterol Control Heart Healthy Foods

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget