IPL 2026 की नीलामी में इन 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें 2 करोड़ बेस प्राइज वाले 45 खिलाड़ी हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का बिगुल बज गया है. इसी महीने आईपीएल 2026 की नीलामी का आयोजन होगा. 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें 2 करोड़ बेस प्राइज वाले 45 खिलाड़ी हैं.
आईपीएल 2026 की नीलामी में कई भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपये बेस प्राइज वाले प्लेयर्स की लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है. वहीं दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज फाफ डु प्लेसिस भी आईपीएल से हट गए हैं. वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है.
1062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स के नाम शामिल हैं. इसमें 1062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इस लिस्ट में 212 कैप्ड, 1121 अनकैप्ड और 22 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी शामिल हैं.
आईपीएल 2026 की नीलामी में 2 करोड़ बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
रवि बिश्नोई
वेंकटेश अय्यर
मुजीब उर रहमान
नवीन उल हक
सीन एबॉट
एश्टन एगर
कूपर कोनोली
जेक फ्रेजर-मैकगर्क
कैमरून ग्रीन
जोश इंग्लिस
स्टीव स्मिथ
मुस्तफ़िज़ुर रहमान
गस एटकिंसन
टॉम बैंटन
टॉम कर्रन
लियाम डॉसन
बेन डकेट
डैन लॉरेंस
लियाम लिविंगस्टोन
टाइमल मिल्स
जेमी स्मिथ
फिन एलन
माइकल ब्रेसवेल
डेवोन कॉनवे
जैकब डफी
मैट हेनरी
काइल जैमीसन
एडम मिल्ने
डेरिल मिशेल
विल ओ'रूर्के,
राचिन रविंद्र
गेराल्ड कोएत्ज़ी
डेविड मिलर
लुंगी एनगिडी
एनरिक नॉर्टजे
रिले रॉसो
तबरेज़ शम्सी
डेविड वीजे
वानिंदु हसरंगा
मथीशा पथिराना
महेश थीक्षाना
जेसन होल्डर
शाई होप
अकील होसेन
अल्ज़ारी जोसेफ
स्टीव स्मिथ ने भी नीलामी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान व दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि स्मिथ पिछले साल यानी आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन का भी हिस्सा थे, लेकिन नीलामी में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा था. वह अनसोल्ड रहे थे. कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें कोई टीम खरीद सकती है, क्योंकि स्मिथ दमदार फॉर्म में हैं.
