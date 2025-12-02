IPL 2026: 16 दिसंबर को अबू धाबी के शानदार एतिहाद एरिना में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आयोजित होने जा रहा है. 15 नवंबर को फ्रेंचाइजी रिटेन लिस्ट जारी की गई थी और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन बड़ी रकम में जाएगा. लेकिन इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि कौन सी टी20 लीग अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसे देती है. आइए जानते हैं इसमें आईपीएल कहां पर खड़ा होता है.

इंडियन प्रीमियर लीग

इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है बल्कि यह एक फाइनेंशियल सुपर पावर भी है. जब भी खिलाड़ियों की सैलरी की बात आती है तो आईपीएल आराम से रैंक वन पर खड़ा होता है. यह दुनिया की हर दूसरी टी20 लीग से मीलों आगे है. एक आईपीएल खिलाड़ी हर सीजन में लगभग 4.01 करोड़ रुपए कमा लेता है. आपको बता दें कि यह सिर्फ औसत है.

कुछ सबसे बड़े सितारे बहुत ज्यादा रकम लेकर जाते हैं जो अक्सर एक ही सीजन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है. मिनी ऑक्शन के दौरान कुछ खास मामलों में यह लिमिट और भी बढ़ जाती है. जिससे यह साबित होता है कि आईपीएल दूसरी लीग से मुकाबला नहीं कर रहा बल्कि दूसरी लीग आईपीएल से मुकाबला कर रही हैं.

आईएलटी20 और एसए20

आईपीएल के बाद यूएई में इंटरनेशनल लीग टी20 पैसे की दौड़ को बनाए रखने की कोशिश करती है. यहां खिलाड़ियों को औसतन लगभग 1.15 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है. वहीं अगर साउथ अफ्रीका की एसए20 की बात करें तो इस लीग में 1.01 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है.

बिग बैश लीग और बाकी कुछ और लीग्स

ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और इंग्लैंड की द हंड्रेड भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन दोनों लीग में एवरेज सैलेरी लगभग 62 लाख रुपए है. वहीं अगर पाकिस्तान की पीएसएल की बात करें तो इस लीग में प्लेयर की एवरेज कमाई लगभग 44 लाख रुपए है. स्पॉन्सरशिप लिमिट और मार्केट साइज के अंतर की वजह से पाकिस्तान की पीएसएल की फाइनेंसियल वैल्यूएशन अभी भी पीछे है.

आईपीएल का दबदबा

पूरी क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल सबसे अमीर लीग होने के साथ-साथ इकोनॉमिक्स को फिर से डिफाइन करती है. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ओर स्पॉन्सरशिप डील्स से लेकर प्लेयर ऑक्शन और फ्रेंचाइजी वैल्यू तक आईपीएल का स्केल काफी ज्यादा बड़ा और बेजोड़ है. कोई भी दूसरी लीग आईपीएल के जैसे प्लेयर वेल्थ, ग्लोबल व्यूअरशिप और कमर्शियल पुल देने के करीब ही नहीं आ पाती.

