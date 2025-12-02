मशहूर टीचर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि अवध ओझा जी ने सही नहीं किया.

उन्होंने कहा कि आपके जैसे परिपक्व और प्रतिष्ठित व्यक्ति को AAP के साथ राजनीति में कदम रखने से पहले विकल्पों पर विचार करना चाहिए था. हमें भरोसा था कि आप चुनाव परिणाम की परवाह के बिना हमारे साथ काम करते रहेंगे.

आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं लेकिन राजनीति कोई अल्पकालिक परियोजना नहीं है और आपके जैसे परिपक्व और प्रतिष्ठित व्यक्ति को राजनीति में कदम रखने से पहले, और वह भी आम आदमी पार्टी के साथ, विकल्पों पर विचार करना चाहिए था.''

I have personal regard for you @OjhaAvadh57 Ji but politics is not a short term project and a person of your maturity and prominence should have weighed options before stepping into Politics and that too with @AamAadmiParty.



There were many who have worked hard since beginning… https://t.co/zjBNWfPkpD — Somnath Bharti (@attorneybharti) December 2, 2025

'किसी और को पटपड़गंज से टिकट दिया जा सकता था'

उन्होंने आगे कहा, ''शुरुआत से ही कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों को पटपड़गंज से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने आपको यह मौका इस विश्वास के साथ दिया कि आप चुनावी नतीजों की परवाह किए बिना हमारे साथ काम करेंगे. आप भारत का भविष्य है और हमें इसे सभी राज्यों में सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए.''

'कोई भी लोगों की बुनियादी चिंताओं की बात नहीं करता'

सोमनाथ भारती ने सवाल किया, ''कौन सी पार्टी आम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी ज़रूरतों में सुधार की बात करती है, जो भारत की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी का हिस्सा हैं? कृपया भाजपा और कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनें, कोई भी आम लोगों की बुनियादी चिंताओं की बात नहीं करता.''

राजनीति छोड़ने के बाद पहले से ज्यादा खुश हूं-अवध ओझा

बता दें कि जाने माने शिक्षक अवध ओझा अब पूरी तरह राजनीति से दूर हो चुके हैं. हाल में उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी. उन्होंने इस फैसले को जीवन का सबसे अच्छा निर्णय बताया था. उनका मानना है कि राजनीति छोड़ने के बाद वह पहले से ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब मन की बात कहने की पूरी आजादी है.

उन्होंने एक पोस्ट में राजनीति से संन्यास के निर्णय को व्यक्तिगत बताया साथ ही अरविंद केजरीवाल को महान नेता कहा. गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवध ओझा AAP में शामिल हुए थे. उन्हें पार्टी ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से टिकट दिया था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.