हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसंसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत

संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत

Parliament Winter Session 2025: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि 8 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 05:37 PM (IST)
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में मंगलवार को यह फैसला किया गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने और चुनावों सुधारों के विषयों पर सदन में अगले सप्ताह चर्चा होगी. कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक में यह तय हुआ कि आगामी सोमवार (8 दिसंबर 2025) को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने पर सहमति बनी.

पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत

स्पीकर ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनने के बाद लोकसभा में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार हैं. बीएसी की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बीएसी की बैठक के बाद वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के बारे में फैसला किया गया. सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे. इसके बाद मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी और जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है.’’

चुनाव सुधारों पर सदन में कब होगी चर्चा?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी. इसके बाद मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएगी.

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर लोकसभा में सोमवार और मंगलवार को गतिरोध की स्थिति बनी रही. विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन में हंगामा किया. 

Published at : 02 Dec 2025 04:44 PM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News KIren Rijiju Parliament Winter Session 2025
