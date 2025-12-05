साल 2025 में करीब 1,07,320 नए कोलन कैंसर केस आने का अनुमान था. सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोलन कैंसर अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर यह 50 साल के बाद देखा जाता है, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.