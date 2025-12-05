एक्सप्लोरर
Colon Cancer Symptoms: 30 साल उम्र के बाद नजर आएं ये 4 साइन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना कोलन कैंसर बना लेगा शिकार
Early Signs Of Colon Cancer: कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर में वे 4 साइन कौन से होते हैं,जो बताते हैं कि आपको कोलन कैंसर का खतरना होने वाला है.
अमेरिका इस समय इमिग्रेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भले फोकस कर रहा हो, लेकिन देश के भीतर एक खामोश हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा है. हर साल कोलन और रेक्टल कैंसर के मामले ऐसे स्तर पर बढ़ रहे हैं कि आम लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में तीसरा सबसे आम कैंसर है.
Published at : 05 Dec 2025 12:41 PM (IST)
30 साल उम्र के बाद नजर आएं ये 4 साइन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना कोलन कैंसर बना लेगा शिकार
