Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानिए कैसे सुधारें

कई लोग अपने बालों को रोजाना या बहुत बार धोते हैं. इससे बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे, बेजान और कमजोर दिखने लगते हैं. बालों को जरूरत के अनुसार ही धोना चाहिए. हर रोज नहीं, बल्कि 2–3 दिन में एक बार बाल धोएं. बालों के लिए हल्के शैम्पू का यूज करें. अगर तेल लगाया है, तो शैम्पू के साथ अच्छे से धोएं, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं.