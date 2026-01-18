एक्सप्लोरर
Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानिए कैसे सुधारें
अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं.अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें.
बाल हमारी पर्सनैलिटी का जरूरी हिस्सा हैं और उन्हें हेल्दी रखना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि उनकी मजबूती और शाइन के लिए भी जरूरी है. अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं. अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें, तो बाल फिर से मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बन सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 18 Jan 2026 09:33 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानिए कैसे सुधारें
लाइफस्टाइल
6 Photos
पितृ और देव ही नहीं मौनी अमावस्या पर करें इन पेड़ों की पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली
लाइफस्टाइल
6 Photos
कोल्ड ड्रिंक-च्विंगम खाते हैं तो हो जाइए सावधान, ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन और ब्लड शुगर
लाइफस्टाइल
5 Photos
मौनी अमावस्या 2026: हरिद्वार में गंगा स्नान का अद्भुत महत्व! जानें पुण्य प्राप्ति का रहस्य?
लाइफस्टाइल
6 Photos
चेहरे की स्किन हो रही खराब? गंदे तकिये की वजह से हो सकते हैं पिंपल-एलर्जी, जानें बचने का तरीका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: 'मणिकर्णिका घाट मामले पर झूठ बोल रही योगी सरकार', अजय राय ने बोला हमला
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
Advertisement
लाइफस्टाइल
6 Photos
Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानिए कैसे सुधारें
लाइफस्टाइल
6 Photos
पितृ और देव ही नहीं मौनी अमावस्या पर करें इन पेड़ों की पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion