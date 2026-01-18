हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानिए कैसे सुधारें

अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं.अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jan 2026 09:33 PM (IST)
बाल हमारी पर्सनैलिटी का जरूरी हिस्सा हैं और उन्हें हेल्दी रखना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि उनकी मजबूती और शाइन के लिए भी जरूरी है. अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं. अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें, तो बाल फिर से मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बन सकते हैं.

कई लोग अपने बालों को रोजाना या बहुत बार धोते हैं. इससे बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे, बेजान और कमजोर दिखने लगते हैं. बालों को जरूरत के अनुसार ही धोना चाहिए. हर रोज नहीं, बल्कि 2–3 दिन में एक बार बाल धोएं. बालों के लिए हल्के शैम्पू का यूज करें. अगर तेल लगाया है, तो शैम्पू के साथ अच्छे से धोएं, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं.
गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं. धोने के तुरंत बाद या गीले बालों में जोर से कंघी करने से बाल टूटने लगते हैं. बाल धोने के बाद उन्हें हल्के तौलिये से थपथपा कर सुखाएं. गीले बालों को बहुत धीरे-धीरे और हल्के हाथ से कंघी करें. अगर बाल बहुत उलझे हैं, तो चौड़े दांत वाली कंघी का यूज करें.
Published at : 18 Jan 2026 09:33 PM (IST)
