हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' देखने वालों को मिलेगा डबल एंटरटेनेंट, सनी देओल की फिल्म के साथ दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर

Dhurandhar Part 2 Teaser: 'धुरंधर- पार्ट 2' का टीजर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ थिएटर्स में दिखाया जाएगा. टीजर बड़े पर्दे पर प्रीमियर के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया जाएगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Jan 2026 07:54 PM (IST)
'धुरंधर' की धुआंधार सक्सेस के बाद अब दर्शकों को फिल्म के सीक्वल का इंतजार है. अभी 'धुरंधर' थिएटर्स से हटी भी नहीं है और मेकर्स ने फिल्म के सेकेंड पार्ट की पहली झलक रिलीज करने का फैसला कर लिया है. 'धुरंधर- पार्ट 2' का टीजर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ थिएटर्स में दिखाया जाएगा. इसके साथ ही मेकर्स ने 'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट पोस्टपोन ना करने का फैसला भी कर लिया है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में 'धुरंधर- पार्ट 2' का टीजर 'बॉर्डर 2' के साथ अटैच किए जाने की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'इसका मकसद सिनेमा देखने वाले दर्शकों के दिमाग में रिलीज डेट को फिर से बिठाना है. धुरंधर 2 ईद 2026 को रिलीज होने वाली है, टीजर कुछ नए सीन्स के साथ इस डेट को फिर से स्थापित करेगा.'

देशभक्ति लहर का फायदा उठाना चाहते हैं मेकर्स
रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'धुरंधर 2 और 'बॉर्डर 2' दोनों ही देशभक्ति पर आधारित फिल्में हैं, और जियो स्टूडियोज की टीम देशभक्ति सिनेमा की इस लहर का फायदा उठाना चाहती है. पहले पार्ट के एंड क्रेडिट्स से लिया गया नया टीजर बड़े पर्दे पर प्रीमियर के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया जाएगा. नए दर्शकों के लिए, ये सिर्फ बड़े पर्दे पर ही दिखाया जाएगा.'

'टॉक्सिक' के साथ होगा 'धुरंधर- पार्ट 2' का क्लैश
पहले ऐसी खबरें आई थीं कि 'धुरंधर' के मेकर्स 'टॉक्सिक' के साथ क्लैश से बचने के लिए सीक्वल की रिलीज डेट पोस्टपोन कर सकते हैं. लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है. 'धुरंधर' के एंड क्रेडिट्स में ही पार्ट 2 की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 बता दी गई थी और मेकर्स इस डेट पर ही कायम है. यानी रणवीर सिंह की फिल्म ईद 2026 पर यश की 'टॉक्सिक' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली है. 

'बॉर्डर 2' के बारे में
'बॉर्डर 2' थिएटर्स में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है और अब फैंस की एक्साइटमेंट में और भी इजाफा होता दिख रहा है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में दिखाई देंगे.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 07:48 PM (IST)
Ranveer SIngh Border 2 Dhurandhar Part 2 Dhurandhar Part 2 Teaser
