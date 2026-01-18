वाराणसी: 'मणिकर्णिका घाट मामले पर झूठ बोल रही योगी सरकार', अजय राय ने बोला हमला

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को झूठा बताया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मणिकर्णिका घाट मामले पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं.



वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सोशल मीडिया पर एआई से बनी फर्जी और भ्रामक तस्वीरें फैलाने के मामले में चौक थाने में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस का कहना है कि एक्स पर शेयर की गई इन तस्वीरों से धार्मिक भावनाएं आहत करने, लोगों को गुमराह करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई. इस पर अजय राय ने कहा, "योगी जी झूठ बोल रहे हैं. जो अहिल्याबाई के परिवार ने फोटो दी है वो भी क्या एआई वाली है?"

सपा नेता एसटी हसन के बयान पर जताई अनभिज्ञता

सपा नेता एसटी हसन के बयान, "इंटरनेट रेप का सबसे बड़ा कारण, युवा हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पाते. इंटरनेट आज सबसे बड़ी बला है, यह देश में अश्लीलता का कारण बन गया है. जवान लोग जब इंटरनेट पर यह सब देखते हैं तो उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है." पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है.

'जब सीएम झूठ बोल रहे हैं तो अधिकारियों को क्या कहूं'

बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय द्वारा यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को लेकर दिए गए वक्तव्य, "बूढा हूं... मगर मन का बुढा नहीं, मन करता है जाकर मंत्री को मंच से उठा कर फेंक दूं... जो अधिकारी काम नहीं करेगा वह जूता खाएगा. मुकदमा करना है तो कर दो मैं झेलने को तैयार हूं." पर अजय राय ने कहा कि जब सीएम ही झूठ बोल रहे हैं तो अधिकारियों को क्या कहूँ.

