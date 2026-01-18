जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाके में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. इस मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर है. तीनों को अस्पताल ले जाया गयाहै. इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी है. यहां नाइट कॉर्डन लगाया गया है. यह मुठभेड़ सिंहपोरा इलाके में देखने को मिली है.

मुठभेड़ घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई. आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर अचानक हमला कर दिया. सुरक्षाबलों को इन क्षेत्रों में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली थी. यह जानकारी खुफिया तौर पर जुटाई गई थी. इसी के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

सेना, पुलिस और स्पेशल ग्रुप का ऑपरेशन

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई. रिपोर्ट में कहा गया है किसिंहपोरा के जंगल इलाके में दो से तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर, सेना, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. आतंकवादियों ने तलाशी कर रहे सुरक्षकर्मियों पर गोलीबारी की. इसपर जबावी कार्रवाई की गई.

अतिरिक्त सुरक्षाबल इलाके में भेजे गए

मुठभेड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को इलाके में भेजा गया है और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षाबलों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मुठभेड़ समाप्त होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी.

2 से 3 आतंकी छुपे होने की आशंका

इन इलाकों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं. वे इलाके में फंसे हुए हैं. सुरक्षाबलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है. मुठभेड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षाबल को इलाके में भेजा गया है. साथ ही आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है.