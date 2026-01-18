हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकिचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

किचन में खाना पका रही थी महिला, तभी खिड़की से पतीले में आ गिरी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला गैस चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ाकर खाना पका रही होती है. उसके पास ही उसकी पालतू बिल्ली भी खड़ी होती है, जो इधर-उधर देखती नजर आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. यह वीडियो एक घरेलू किचन का बताया जा रहा है, जहां एक महिला रोजमर्रा की तरह खाना बना रही होती है. वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य माहौल से होती है, लेकिन कुछ ही पलों में जो घटना घटती है, वह किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं लगती.

किचन में खाना बना रही महिला के बर्तन में आ गिरा सांप

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला गैस चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ाकर खाना पका रही होती है. उसके पास ही उसकी पालतू बिल्ली भी खड़ी होती है, जो इधर-उधर देखती नजर आती है. तभी अचानक किचन की खिड़की के पास हलचल होती है और अगले ही पल एक मोटा और बड़ा सांप खिड़की के रास्ते किचन के अंदर आ जाता है. इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, वह सांप सीधे उबलते हुए बर्तन में गिर जाता है.

घबरा गई महिला, जल्दबाजी में किया ये काम

इस अप्रत्याशित घटना से महिला बुरी तरह घबरा जाती है. वीडियो में उसकी चीख और घबराहट साफ महसूस की जा सकती है. वहीं, उसकी बिल्ली भी डर के मारे उछल पड़ती है और पीछे हट जाती है. हालांकि डर के बावजूद महिला ने सूझबूझ का परिचय दिया और उसने बिना देर किए तुरंत बर्तन पर ढक्कन रख दिया, ताकि सांप बाहर न निकल सके. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स दे रहे ऐसे रिएक्शन

वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो वाकई में बेहद खतरनाक है भाई. एक और यूजर ने लिखा...ये तो लेने के देने पड़ गए दादा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज सारा घर सांप करी खाएगा.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

Published at : 18 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Snake In Food
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
भारत में टीम इंडिया का सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट
टेलीविजन
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'
सना खान ने पति के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? कहा- 'फैसला बहुत मुश्किल था'
Advertisement

वीडियोज

Magh Mela 2026: माघ मेले में धरने पर क्यों बैठे शंकराचार्य Avimukteshwaranand? | Prayagraj
Doon Medical College: दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में कैसे हुआ रैगिंग के नाम पर टॉर्चर? | CM Dhami
AR Rahman सीखिए कुछ Shaan और Sonu Nigam से ! Oscar विजेता के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती!
BMC Election Results 2026: Mumbai Mayor की race में दो महिलाएं भी हैं ! | ABPLIVE
Indian Army Action: Kishtwar में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़, जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
भारत में टीम इंडिया का सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट
टेलीविजन
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'
सना खान ने पति के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? कहा- 'फैसला बहुत मुश्किल था'
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ट्रेंडिंग
26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल
26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक
बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget