हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन

क्या ट्रेन में अपने साथ घी लेकर जा सकते हैं? पहले पढ़ लें रेलवे की ये गाइडलाइन

Railway Guidelines: अगर आप ट्रेन में घी लेकर सफर करने की सोच रहे हैं. तो पहले रेलवे की गाइडलाइन जान लेना जरूरी है. सही नियम समझकर चलेंगे तो रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Railway Guidelines: भारतीय रेलवे रोज लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. टिकट बुक कीजिए, सामान पैक कीजिए और सफर शुरू. लेकिन ट्रेन यात्रा में लगेज से जुड़े कई नियम भी होते हैं. क्या ले जा सकते हैं कितना ले जा सकते हैं और कैसे पैक करना है? इन सब पर रेलवे की गाइडलाइन है. अक्सर लोग कपड़े, खाने का सामान या घरेलू चीजें साथ रखते हैं. 

इसी में एक सवाल कई लोगों के मन में आता है. क्या ट्रेन में घी ले जाना सही है या गलत? बहुत से यात्री बिना नियम जाने घी साथ रख लेते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं. इसलिए सफर से पहले यह जानना जरूरी है कि रेलवे घी ले जाने को लेकर क्या कहता है. जिससे रास्ते में कोई दिक्कत न हो और आपका सफर आराम से पूरा हो.

ट्रेन में घी ले जाने का नियम क्या कहता है?

भारतीय रेलवे ने घी जैसे सामान के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए हैं. यात्री ट्रेन में अपने साथ घी ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक तय सीमा है. रेलवे के मुताबिक एक यात्री अधिकतम 20 किलो तक घी ले जा सकता है. इससे ज्यादा मात्रा तभी संभव है जब पहले से रेलवे स्टाफ से अनुमति ली जाए. घी को टिन के डिब्बे या मजबूत कनस्तर में अच्छी तरह सील करके रखना जरूरी होता है. 

पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि रास्ते में वह खुले नहीं और लीक न करे. खुले बर्तन, कमजोर पैकिंग या प्लास्टिक की ऐसी बोतल जिसमें रिसाव का खतरा हो उसे सुरक्षित नहीं माना जाता. अगर पैकिंग सही नहीं हुई तो रेलवे स्टाफ सामान को हटाने या जब्त करने तक की कार्रवाई कर सकता है. इसलिए सिर्फ मात्रा ही नहीं पैकिंग भी उतनी ही अहम है.

क्यों बनाया गया है नियम?

घी देखने में भले ही साधारण चीज लगे लेकिन ट्रेन जैसे बंद माहौल में यह जोखिम पैदा कर सकता है. अगर घी लीक हो जाए तो फर्श फिसलन भरी हो जाती है. जिससे यात्रियों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा घी ज्वलनशील होता है. ऐसे में लीक होने पर आग लगने की आशंका भी बन सकती है. यही वजह है कि रेलवे ने इसकी मात्रा और पैकिंग को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. 

क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर कोई यात्री बिना अनुमति 20 किलो से ज्यादा घी ले जाता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है. गलत पैकिंग होने पर सामान जब्त किया जा सकता है और तय नियमों के तहत जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि सफर से पहले इन गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही घी या ऐसा कोई भी सामान साथ रखें, ताकि आपका सफर सुरक्षित और बेफिक्र बना रहे.

Published at : 18 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Embed widget