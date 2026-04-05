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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडक्या चीज बेक करनी है और क्या रोस्ट? खाना बनाने के ये तरीके सीखें, वरना नहीं बनेंगी घर की फेवरेट

क्या चीज बेक करनी है और क्या रोस्ट? खाना बनाने के ये तरीके सीखें, वरना नहीं बनेंगी घर की फेवरेट

खाना स्वादिष्ट बनाने का असली राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि सही कुकिंग मेथड में छिपा होता है, आइए जानते है बेकिंग और रोस्टिंग का सही फर्क जिससे बनेगा हर डिश परफेक्ट

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 09:48 AM (IST)
खाना स्वादिष्ट बनाने का असली राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि सही कुकिंग मेथड में छिपा होता है, आइए जानते है बेकिंग और रोस्टिंग का सही फर्क जिससे बनेगा हर डिश परफेक्ट

खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिर्फ मसलों को सही मात्रा में डालना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि आप इसे किस तरीके से बना रहे है. वही खाना बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको बेक (Bake) और रोस्ट (Roast) का फर्क नहीं पता, तो कई बार आपकी डिश का स्वाद वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहती हैं. कई लोग इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दे की एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है. मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor भी कई इंटरव्यू और कुकिंग शो में बता चुके हैं कि सही कुकिंग मेथड चुनना ही स्वाद का सबसे बड़ा राज होता है.

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खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिर्फ मसलों को सही मात्रा में डालना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि आप इसे किस तरीके से बना रहे है. वही खाना बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको बेक (Bake) और रोस्ट (Roast) का फर्क नहीं पता, तो कई बार आपकी डिश का स्वाद वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहती हैं. कई लोग इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दे की एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है. मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor भी कई इंटरव्यू और कुकिंग शो में बता चुके हैं कि सही कुकिंग मेथड चुनना ही स्वाद का सबसे बड़ा राज होता है.
खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिर्फ मसलों को सही मात्रा में डालना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि आप इसे किस तरीके से बना रहे है. वही खाना बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको बेक (Bake) और रोस्ट (Roast) का फर्क नहीं पता, तो कई बार आपकी डिश का स्वाद वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहती हैं. कई लोग इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दे की एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है. मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor भी कई इंटरव्यू और कुकिंग शो में बता चुके हैं कि सही कुकिंग मेथड चुनना ही स्वाद का सबसे बड़ा राज होता है.
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बेकिंग में ड्राई हीट से खाने को पकाते हैं, जिसमें सीधे आंच का यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे आमतौर पर ओवन में या फिर ट्रेडिशनली बने हुए हॉट सरफेस का यूज किया जाता है जो तकरीबन ओवन जैसे ही होते हैं. बेकिंग में तापमान कंट्रोल बहुत अहम होता है, जिससे केक, कुकीज़ और ब्रेड जैसी चीजें अंदर तक समान रूप से पकती हैं और उनका टेक्सचर सॉफ्ट बनता है.
बेकिंग में ड्राई हीट से खाने को पकाते हैं, जिसमें सीधे आंच का यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे आमतौर पर ओवन में या फिर ट्रेडिशनली बने हुए हॉट सरफेस का यूज किया जाता है जो तकरीबन ओवन जैसे ही होते हैं. बेकिंग में तापमान कंट्रोल बहुत अहम होता है, जिससे केक, कुकीज़ और ब्रेड जैसी चीजें अंदर तक समान रूप से पकती हैं और उनका टेक्सचर सॉफ्ट बनता है.
Published at : 05 Apr 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Difference Between Baking And Roasting Cooking Method Dry Heat Cooking Bake Vs Roast Comparison

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