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क्या चीज बेक करनी है और क्या रोस्ट? खाना बनाने के ये तरीके सीखें, वरना नहीं बनेंगी घर की फेवरेट
खाना स्वादिष्ट बनाने का असली राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि सही कुकिंग मेथड में छिपा होता है, आइए जानते है बेकिंग और रोस्टिंग का सही फर्क जिससे बनेगा हर डिश परफेक्ट
खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सिर्फ मसलों को सही मात्रा में डालना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि आप इसे किस तरीके से बना रहे है. वही खाना बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको बेक (Bake) और रोस्ट (Roast) का फर्क नहीं पता, तो कई बार आपकी डिश का स्वाद वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहती हैं. कई लोग इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दे की एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है. मशहूर शेफ Sanjeev Kapoor भी कई इंटरव्यू और कुकिंग शो में बता चुके हैं कि सही कुकिंग मेथड चुनना ही स्वाद का सबसे बड़ा राज होता है.
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Published at : 05 Apr 2026 09:48 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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