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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडSummer Special Raita Recipes: गर्मी में राहत पाने के लिए ट्राई करें ये 3 रायता रेसिपी, शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किए फ्रेश और हेल्दी टिप्स

Summer Special Raita Recipes: गर्मी में राहत पाने के लिए ट्राई करें ये 3 रायता रेसिपी, शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किए फ्रेश और हेल्दी टिप्स

Summer Special Raita Recipes : ऐसे मौसम में रायता खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 May 2026 08:24 AM (IST)
Summer Special Raita Recipes : ऐसे मौसम में रायता खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं.

गर्मियों में लोग हल्का, ठंडक देने वाला और आसानी से पचने वाला खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा मसालेदार और भारी खाना शरीर को थका हुआ महसूस करा सकता है. ऐसे मौसम में रायता खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, जबकि खीरा, पुदीना, टमाटर और मसालों जैसी चीजें इसे और हेल्दी बना देती हैं. मशहूर शेफ Kunal Kapur के अनुसार, रायता गर्मियों के खाने का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह मसालेदार खाने को बैलेंस करता है और खाने को हल्का महसूस कराता है. उन्होंने खीरा रायता, बूंदी रायता और टमाटर-नारियल रायता जैसी आसान और टेस्टी रेसिपी शेयर की हैं, जिन्हें घर पर जल्दी बनाकर गर्मी में ताजगी और टेस्ट दोनों का आनंद लिया जा सकता है.

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गर्मियों में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है. खीरे का रायता खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट भी हल्का महसूस करता है. इसमें कसूरी मेथी और भुना जीरा डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है.
गर्मियों में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है. खीरे का रायता खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट भी हल्का महसूस करता है. इसमें कसूरी मेथी और भुना जीरा डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है.
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इसे बनाने के लिए सबसे पहले कसूरी मेथी को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें, इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हींग डालें. अब भीगी हुई कसूरी मेथी का पानी निकालकर उसे तेल में हल्का सा भून लें. एक बड़े बर्तन में दही लें और उसमें भुनी हुई मेथी डालें फिर हरी मिर्च, काला नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा मिलाएं. अब खीरे को कद्दूकस करके इसमें डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर ठंडा होने दें. ऊपर से पुदीना और खीरे के टुकड़ों से सजाकर सर्व करें. यह शरीर को ठंडक देता है. पाचन सुधारता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कसूरी मेथी को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें, इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हींग डालें. अब भीगी हुई कसूरी मेथी का पानी निकालकर उसे तेल में हल्का सा भून लें. एक बड़े बर्तन में दही लें और उसमें भुनी हुई मेथी डालें फिर हरी मिर्च, काला नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा मिलाएं. अब खीरे को कद्दूकस करके इसमें डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर ठंडा होने दें. ऊपर से पुदीना और खीरे के टुकड़ों से सजाकर सर्व करें. यह शरीर को ठंडक देता है. पाचन सुधारता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है.
Published at : 09 May 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Summer Food Summer Recipes Raita Recipes Yogurt Recipes

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