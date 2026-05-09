इसे बनाने के लिए सबसे पहले कसूरी मेथी को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें, इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हींग डालें. अब भीगी हुई कसूरी मेथी का पानी निकालकर उसे तेल में हल्का सा भून लें. एक बड़े बर्तन में दही लें और उसमें भुनी हुई मेथी डालें फिर हरी मिर्च, काला नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा मिलाएं. अब खीरे को कद्दूकस करके इसमें डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर ठंडा होने दें. ऊपर से पुदीना और खीरे के टुकड़ों से सजाकर सर्व करें. यह शरीर को ठंडक देता है. पाचन सुधारता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है.