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Summer Special Raita Recipes: गर्मी में राहत पाने के लिए ट्राई करें ये 3 रायता रेसिपी, शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किए फ्रेश और हेल्दी टिप्स
Summer Special Raita Recipes : ऐसे मौसम में रायता खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं.
गर्मियों में लोग हल्का, ठंडक देने वाला और आसानी से पचने वाला खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा मसालेदार और भारी खाना शरीर को थका हुआ महसूस करा सकता है. ऐसे मौसम में रायता खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, जबकि खीरा, पुदीना, टमाटर और मसालों जैसी चीजें इसे और हेल्दी बना देती हैं. मशहूर शेफ Kunal Kapur के अनुसार, रायता गर्मियों के खाने का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह मसालेदार खाने को बैलेंस करता है और खाने को हल्का महसूस कराता है. उन्होंने खीरा रायता, बूंदी रायता और टमाटर-नारियल रायता जैसी आसान और टेस्टी रेसिपी शेयर की हैं, जिन्हें घर पर जल्दी बनाकर गर्मी में ताजगी और टेस्ट दोनों का आनंद लिया जा सकता है.
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Published at : 09 May 2026 08:24 AM (IST)
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