Rahul Gandhi 'Gaddar' Remark: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर तीखी टिप्पणी की है. इससे राजनीति गरमा गई है. राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए पीए मोदी और अमित शाह पर यह बयान दिया है. वहीं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

राहुल गांधी दो दिन के रायबरेली दौरे पर हैं. ऐसे में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब ये आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करेंगे. तब आपको उनके मुंह पर कहना होगा कि आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन (भाजपा) गद्दार हैं, आपने हमारे देश को बेचने का काम किया है. आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है. आपने अंबेडकर पर हमला किया. आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है. ये बातें आप उनसे खुलकर कह दीजिए.

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बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल पर कसा तंज, बताया राजनीति का राहू

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहू हैं. यह देश के माहौल को गंदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने हमेशा देश की जमीन को गिरवी रखने का काम किया. कभी सैनिकों का मनोबल नहीं बढ़ाया. कांग्रेस के शासनकाल में पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी. मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है. पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद पर पूर्ण लगाम लगी है. सेना स्वाभिमान से काम कर रही है.

उन्होंने राहुल से सवाल करते हुए कहाकि क्या देश की जमीन सुरक्षित रखना और नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है? राहुल गांधी के पूर्वजों ने इस देश की जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया. कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई है. देश की जमीन भी मजबूत हुई है.

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