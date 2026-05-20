इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो खुद इटली की पीएम ने एक्स पर शेयर किया है. पीएम मोदी की ओर से दिए गए इस गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

जॉर्जिया मेलोनी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह कह रही हैं, 'प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉफी है.' इसके बाद पीएम मोदी खुद ही कहते हैं- मेलोडी. जिसके बाद दोनों नेता खुलकर हंसते हैं.

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

पीएम मोदी ने इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी से डिनर के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कोलेसियम का दौरा किया. पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी एक ही कार में बैठकर यात्रा की यानी एक बार फिर पीएम मोदी ने इटली से संबंध मजबूत करने के लिए कार डिप्लोमेसी अपनाई.

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Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

पीएम मोदी ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, 'रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया. हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए. आज की हमारी वार्ता के लिए उत्सुक हूं, जिसमें हम भारत-इटली मित्रता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे.'

Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026

इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का रोम में स्वागत करते हुए उन्हें माई फ्रैंड कहा. मेलोनी ने एक्स पर ऐतिहासिक कोलोसियम स्टैंड से पीएम मोदी के साथ एक फोटो पोस्ट कर कहा, 'रोम में आपका स्वागत है, माई फ्रैंड.'

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