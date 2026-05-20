हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...

UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...

UP Politics: उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया. अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने 19 मई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने की कोशिश की थी. हालांकि बसपा चीफ के घर के दरवाजे कांग्रेस नेताओं के लिए नहीं खुले. 

अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने BSP सुप्रीमो मायावती द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बिना मुलाक़ात किए ही वापस लौटा देने के मामले पर कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की हालत साफ है और पार्टी अपनी जमीन पूरी तरह खो चुकी है. वो सिर्फ फोटो खिंचवाने और समाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने गए थे. यह एक 'फोटो सेशन' वाली मुलाकात थी. जिस तरह से मायावती ने जवाब दिया, वह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अपना राजनीतिक आधार कितना खो चुकी है.

यूपी में बनी सपा की सरकार तो पहले 90 दिन में यह काम करेंगे अखिलेश यादव, बता दिया प्लान

कांग्रेस नेताओं ने क्या किया?

उधर, मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर मंगलवार शाम कांग्रेस के कई नेताओं का बिना तय कार्यक्रम और बिना आधिकारिक अनुमति के पहुंचना विवाद का कारण बन गया है और इस मामले में पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है. कांग्रेस नेतृत्व के लिए और अधिक असहज स्थिति इस वजह से बनी कि यह दौरा पार्टी नेता राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा के दौरान हुआ, लेकिन प्रतिनिधिमंडल मायावती से मुलाकात नहीं कर सका.

बसपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कांग्रेस नेताओं के दौरे पर कहा कि उन्हें कांग्रेस नेताओं के मायावती के आवास पहुंचने के बारे में कोई जानकारी नहीं है.उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि बहन जी से मिलने कौन गया था. मुझे ऐसे किसी दौरे की जानकारी नहीं है.

मायावती के आवास पहुंचे नेताओं में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद तनुज पुनिया शामिल थे.

Published at : 20 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
BJP Up News UP Politics Congress Bsp Mayawati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में घरेलू गैस सिंलेडर के लिए हाहाकार, एजेंसियों के बाहर रात से लग रही कतार
गोरखपुर में घरेलू गैस सिंलेडर के लिए हाहाकार, एजेंसियों के बाहर रात से लग रही कतार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में महाफर्जीवाड़ा! मृतक जहीर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर जीवित जहीर की जमीन हड़पी
महोबा में महाफर्जीवाड़ा! मृतक जहीर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर जीवित जहीर की जमीन हड़पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा की 'अधूरी ख्वाहिश' विधानसभा चुनाव में पूरी करना चाहती है कांग्रेस! बार-बार BSP की ओर देख रही पार्टी
लोकसभा की 'अधूरी ख्वाहिश' विधानसभा चुनाव में पूरी करना चाहती है कांग्रेस! बार-बार BSP की ओर देख रही पार्टी
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
विश्व
BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
बॉलीवुड
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान की भड़की BJP
इंडिया
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget