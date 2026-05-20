हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम

उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है. IMD ने यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, जालौन, महोबा और झांसी में रेड अलर्ट जारी किया है. अगले तीन दिनों तक तापमान 47 डिग्री से ऊपर रहने की आशंका है.

दिल्ली बनी ‘भट्ठी’! भीषण लू के बीच IMD का 5 दिन का अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले कुछ दिनों से राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है. हालात को देखते हुए India Meteorological Department (IMD) ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट को बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच सकता है. अगले दो दिनों तक भीषण से अत्यधिक हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि इसके बाद भी लू का असर जारी रह सकता है.

IMD ने अगले पांच दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस सप्ताह दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना बेहद कम है.

राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक गर्मी का प्रकोप

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तापमान 46.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि कई इलाकों में रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. पंजाब और हरियाणा में भी पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है. महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और वर्धा में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है. विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

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देशभर में मौसम का डबल अटैक! कहीं भीषण लू तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने वाला है. IMD ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ में हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में रातें भी गर्म रहेंगी.

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु



उत्तर-पश्चिम एवं मध्य भारत में इस सप्ताह के दौरान तथा पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है।



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सप्ताह के दौरान तथा पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी… pic.twitter.com/LOaN4tUIaY — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 20, 2026

दिल्ली-NCR, यूपी और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है. वहीं बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू और उमस लोगों को परेशान करेगी. दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है.



भारत में बढ़ रहा हीटवेव का खतरा, एल नीनो बना बड़ी वजह

भारत में हीटवेव अब पहले से ज्यादा लंबी, तीव्र और लगातार होने लगी है. एक नए शोध में सामने आया है कि एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) देश में चरम तापमान और लू की स्थिति को गंभीर बना रहा है. अध्ययन के मुताबिक एल नीनो वाले वर्षों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है.

Heat waves in India are becoming longer, stronger, and more frequent.

Our research paper explores how the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) influences extreme temperature events across India and intensifies heat wave conditions during El Niño years.



Key insights:

• Higher… pic.twitter.com/OYgdRVYqdH — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 20, 2026



हीटवेव की अवधि लंबी होती है और इसका असर बड़े भूभाग पर दिखाई देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ENSO को समझना बेहद जरूरी है, ताकि हीटवेव की बेहतर भविष्यवाणी, तैयारी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.