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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHeat Wave: हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम

Heat Wave: हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम

नोएडा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण हीटवेव की गिरफ्त में है. कई इलाकों में तापमान लगातार 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही, जिससे हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 May 2026 04:29 PM (IST)
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उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है. IMD ने यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, जालौन, महोबा और झांसी में रेड अलर्ट जारी किया है. अगले तीन दिनों तक तापमान 47 डिग्री से ऊपर रहने की आशंका है.

दिल्ली बनी ‘भट्ठी’! भीषण लू के बीच IMD का 5 दिन का अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले कुछ दिनों से राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है. हालात को देखते हुए India Meteorological Department (IMD) ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट को बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच सकता है. अगले दो दिनों तक भीषण से अत्यधिक हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि इसके बाद भी लू का असर जारी रह सकता है.

IMD ने अगले पांच दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस सप्ताह दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना बेहद कम है.

राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक गर्मी का प्रकोप

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तापमान 46.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि कई इलाकों में रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. पंजाब और हरियाणा में भी पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है. महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और वर्धा में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है. विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें- Explained: मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! तो इतने दिन बाद होगी बारिश, किन चुनिंदा प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?

देशभर में मौसम का डबल अटैक! कहीं भीषण लू तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने वाला है. IMD ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ में हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में रातें भी गर्म रहेंगी.

दिल्ली-NCR, यूपी और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है. वहीं बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू और उमस लोगों को परेशान करेगी. दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है.


भारत में बढ़ रहा हीटवेव का खतरा, एल नीनो बना बड़ी वजह

भारत में हीटवेव अब पहले से ज्यादा लंबी, तीव्र और लगातार होने लगी है. एक नए शोध में सामने आया है कि एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) देश में चरम तापमान और लू की स्थिति को गंभीर बना रहा है. अध्ययन के मुताबिक एल नीनो वाले वर्षों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है.


हीटवेव की अवधि लंबी होती है और इसका असर बड़े भूभाग पर दिखाई देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ENSO को समझना बेहद जरूरी है, ताकि हीटवेव की बेहतर भविष्यवाणी, तैयारी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Published at : 20 May 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Delhi Heatwave IMD Alert DELHI- NCR Weather Extreme Heat
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