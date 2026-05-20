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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला

मोहम्मद शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला

Mohammed Shami Cheque Bounce Case Hasin Jahan: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 May 2026 04:47 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शमी द्वारा घरेलू खर्च के लिए दिया गया 1 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था. यह मामला चार साल से लंबित था, लेकिन अलीपुर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों से शमी को बरी कर दिया. 

जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिककर्ता नंबर-1 यानी हसीन जहां को प्रति माह मिलने वाली राशि डेढ़ लाख, और उनकी बेटी को मिलने वाली ढाई लाख रुपये की राशि मामले का निपटारा होने तक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगा. 

अपडेट जारी है....

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Hasin Jahan MOHAMMED SHAMI
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