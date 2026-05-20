मोहम्मद शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला
Mohammed Shami Cheque Bounce Case Hasin Jahan: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है.
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शमी द्वारा घरेलू खर्च के लिए दिया गया 1 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था. यह मामला चार साल से लंबित था, लेकिन अलीपुर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों से शमी को बरी कर दिया.
जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिककर्ता नंबर-1 यानी हसीन जहां को प्रति माह मिलने वाली राशि डेढ़ लाख, और उनकी बेटी को मिलने वाली ढाई लाख रुपये की राशि मामले का निपटारा होने तक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगा.
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Source: IOCL