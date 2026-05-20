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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा

ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 20 May 2026 01:34 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने काकोली घोष दस्तीदार को 19 मई से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की ‘वाई’ श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा दी है. अधिकारियों के मुताबिक, यह सुरक्षा कवर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस फैसले को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर संसदीय स्तर पर बड़े संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं.

लोकसभा में बदली गई पार्टी की चीफ व्हिप
इसी बीच ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस सांसदों की बैठक में वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया. उन्होंने इस पद पर काकोली घोष दस्तीदार की जगह ली है.

संसदीय रणनीति मजबूत करने की तैयारी
तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब पार्टी संसद में अपनी रणनीति और समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है. PTI के मुताबिक, कल्याण बनर्जी की वापसी को पार्टी नेतृत्व के भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले भी वह इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 20 May 2026 01:34 PM (IST)
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