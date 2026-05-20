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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीSummer Skin Care: गर्मियों में सनस्क्रीन का काम करेंगे ये फल, बस मुंह धोते ही इस तरह से करना होगा इस्तेमाल

Summer Skin Care: गर्मियों में सनस्क्रीन का काम करेंगे ये फल, बस मुंह धोते ही इस तरह से करना होगा इस्तेमाल

Foods That Protect Skin From Sun: यूवी किरणें सिर्फ स्किन को टैन ही नहीं करतीं, बल्कि धीरे-धीरे उसे डैमेज भी करने लगती हैं. कई तरह के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 May 2026 04:29 PM (IST)
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Which Fruits Work Like Natural Sunscreen In Summer: गर्मियों में तेज धूप और यूवी किरणें सिर्फ स्किन को टैन ही नहीं करतीं, बल्कि धीरे-धीरे उसे डैमेज भी करने लगती हैं. यही वजह है कि इस मौसम में लोग सनस्क्रीन, फेस जेल और कई तरह के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल और सुपरफूड्स ऐसे भी हैं, जो आपकी स्किन को अंदर से सूरज की नुकसानदायक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं?. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

खानपान क्यों जरूरी होती है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सही खानपान सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि स्किन की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी होता है. खासतौर पर सुबह के समय खाए गए कुछ फल और पोषक तत्व स्किन को यूवी डैमेज से लड़ने में मदद कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटर के पीटर ओ डॉनेल जूनियर ब्रेन इंस्टीट्यूट के न्यूरोसाइंस चेयरमैन डॉ. जोसेफ एस. ताकाहाशी की स्टडी के मुताबिक, हमारी स्किन का भी एक स्किन क्लॉक होता है. यह शरीर के उस सिस्टम से जुड़ा होता है, जो दिन के समय सूरज की किरणों से स्किन को बचाने और डैमेज रिपेयर करने में मदद करता है. रिसर्च में पाया गया कि सही समय पर सही चीजें खाना स्किन की सुरक्षा को बेहतर बना सकता है.

ब्लूबेरी 

ब्लूबेरी गर्मियों में स्किन के लिए सबसे फायदेमंद फलों में मानी जाती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो धूप और प्रदूषण की वजह से स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद विटामिन-C स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है.

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तरबूज

तरबूज भी इस मौसम में नेचुरल स्किन प्रोटेक्टर की तरह काम कर सकता है. इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो UVB रेडिएशन के असर को कम करने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह चेहरा धोने के बाद तरबूज का रस या इसका ठंडा पल्प स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है.

ये भी होता है फायदेमंद?

इसके अलावा ग्रीन टी, गाजर, पालक, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन और पॉलीफेनॉल्स स्किन को अंदर से मजबूत बनाते हैं और धूप से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं.

सुबह के समय क्या खाना फायदेमंद?

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुबह के समय इन फलों और हेल्दी चीजों को स्मूदी, सलाद या जूस के रूप में डाइट में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सिर्फ इन चीजों के भरोसे धूप में निकलना सही नहीं है। स्किन को सुरक्षित रखने के लिए सनस्क्रीन, पानी और सही स्किनकेयर रूटीन भी जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 May 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Summer Skin Care Natural Sunscreen Fruits For Skin Protection
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