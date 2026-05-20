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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी

1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शेरा और सलमान खान दशकों से साथ में हैं. आइए जानते हैं शेरा को महीना की कितनी सैलरी मिलती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 May 2026 03:25 PM (IST)
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सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को कौन नहीं जानता. शेरा हर वक्त साये की तरह सलमान के साथ होते हैं. 20 मई को शेरा का बर्थडे है. सलमान खान ने पोस्ट कर शेरा को बर्थडे विश भी किया है. ऐसे में आइए इस खास मौके पर जानते हैं शेरा कितनी सैलर पाते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

शेरा की सैलरी और नेटवर्थ
Siasat की रिपोर्ट के मुताबिक, शेरा एक महीने का 15 लाख रुपये सैलरी पाते हैं. वहीं उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 2024 में उन्होंने 1.4 करोड़ की रेंज रोवर खरीदी थी. इसके अलावा वो टाइगर सिक्योरिटी नाम की कंपनी भी चलाते हैं. 

बता दें कि शेरा का रियल नाम गुरमीत सिंह जॉली है. वो मुंबई में ही पले-बढ़े हैं. उन्होंने बॉडीबिल्डिंग से करियर शुरू किया था. उन्होंने जूनियर मिस्टर मुंबई का टाइटल भी जीता था.1990 में वो सिक्योरिटी बिजनेस में शिफ्ट हो गए. उन्होंने हॉलीवुड स्टार्स Keanu Reeves की भी सिक्योरिटी की है. 1997 में वो सलमान खान के साथ जुड़े. इसके बाद से वो सलमान खान के साथ ही हैं.

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सोहेल खान के जरिए सलमान से मिले थे शेरा

सलमान खान संग उनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो उनके लिए गोली खाने तक को तैयार हैं. शेरा ने एक बार कहा था, 'मैं सलमान खान के साथ 3 दशकों से हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई और भाई को मैनेज कर सकता है. भाई से मैं सोहेल के जरिए मिला था. शुरू में सिर्फ शोज के दौरान रहा करता था. लेकिन फिर पर्मानेंट हो गया. मैं सरदार हूं और वो पठान हैं. मैंने भाई से कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं आपकी सेवा करूंगा.'

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वहीं सलमान खान की बात करें तो उन्हें मंगलवार रात को हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था. इस दौरान सलमान खान पैपराजी पर उनकी हरकतों की वजह से गुस्सा भी हुए थे. वहीं सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट कर पैपराजी पर गुस्सा निकाला.

Published at : 20 May 2026 03:25 PM (IST)
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Bodyguard Shera SALMAN KHAN
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