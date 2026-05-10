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Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
Mothers Day 2026: इस दिन बच्चे अपनी मां को अलग-अलग तरीकों से खुश करने की कोशिश करते हैं. कभी उन्हें गिफ्ट देते हैं, कभी बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो कभी उनके साथ समय बिताते हैं.
मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. यह दिन हर मां के प्रति प्यार, सम्मान और आभार जताने का एक खास मौका होता है. इस दिन बच्चे अपनी मां को अलग-अलग तरीकों से खुश करने की कोशिश करते हैं. कभी उन्हें गिफ्ट देते हैं, कभी बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो कभी उनके साथ समय बिताते हैं, लेकिन इस बार आप कुछ अलग और अपनी मां को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो उन्हें किचन के काम से पूरी तरह आराम दें और खुद उनके लिए टेस्टी और हेल्दी स्वीट डिशेज तैयार करें.इसके लिए आपको ज्यादा चीजें बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, घर में मौजूद चीजों से ही आप बहुत कुछ स्पेशल बना सकते हैं.
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Published at : 10 May 2026 09:02 AM (IST)
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