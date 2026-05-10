Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश

मां के लिए केक बनाना एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाला तरीका हो सकता है. आप तेल, चीनी, मैदा, दूध, बेकिंग पाउडर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स से आसानी से केक तैयार कर सकते हैं. इसे कुकर या ओवन में बेक करके ऊपर से सजाकर एक सुंदर सरप्राइज बनाया जा सकता है. यह आपके प्यार को दिखाने का मीठा तरीका है.